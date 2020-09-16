علماء يقولون إن أضخم أسماك الأرض أنثى‎

تنمو إناث أسماك القرش الحوتي وذكورها بمعدلات متفاوتة، فالإناث تنمو أبطأ لكنها حين تنمو تصبح أضخم كثيرا من الذكور، هذا ما كشفت عنه دراسة عن طبيعة هذا النوع، أكبر أسماك الأرض حجما.

وقال باحثون، اليوم الأربعاء، إنهم تتبعوا نمو 54 قرشا حوتيا على مدى عشر سنوات في منطقة نينجالو ريف قبالة الساحل الغربي لأستراليا، التي تهاجر إليها سنويا المئات من هذه الأسماك التي تسبح ببطء والمعرضة لخطر الانقراض.

وكشفت الدراسة أن الذكور تنمو بوتيرة أسرع قليلا من الإناث، ويصل طولها إلى حوالي ثمانية أمتار بعد البلوغ الذي يكون في سن الثلاثين عاما تقريبا. أما الإناث فيصل طولها إلى حوالي 14 مترا عند مرحلة البلوغ في سن الخمسين تقريبا.

ويُعتقد أن قروش الحيتان يمكنها أن تعيش لما يتراوح بين 100 عام و 150 عاما. ووصل طول أكبر قرش حوتي إلى حوالي 18 مترا.

وقال مارك ميكان عالم الأحياء البحرية في المعهد الأسترالي لعلوم البحار وقائد البحث الذي نشرته دورية (فرونتيرز إن مارين ساينس) أو (الحدود في العلوم البحرية): ”قروش الحيتان يميزها أن الإناث تحمل عددا هائلا من الصغار يصل إلى 300 في المرة الواحدة. وحمل هذا العدد الضخم داخل جسم الأنثى يستلزم بالطبع حجما كبيرا“.

ويحمل القرش الحوتي لونا بنيا-رماديا عليه بقع بيضاء من الظهر والجوانب ولونا أبيض من البطن. وتقطع هذه الأسماك مسافات كبيرة عبر المحيطات الاستوائية لتجد الغذاء الذي يكفيها من العوالق البحرية.

وقال ميكان: ”الدراسة التي أجريناها لها انعكاسات مهمة على حماية الطبيعة.

”إذا كان الأمر يستغرق سنوات عديدة، 30 عاما أو أكثر، حتى تصل هذه الحيوانات إلى البلوغ، فهناك تهديدات كثيرة مثل الصيد والاصطدام بالسفن يمكن أن تنال منها قبل أن تتسنى لها فرصة التناسل، مما يجعل خطط الحفاظ على هذه الكائنات مهمة ملحة“.