الإعصار هايشن يتجه إلى كوريا الجنوبية بعد اجتياحه اليابان

استعدت كوريا الجنوبية لوصول الإعصار هايشن اليوم الاثنين بعدما ضرب الجزر الجنوبية باليابان لكن دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو سقوط ضحايا على ما يبدو.

وذكرت وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية أن الإعصار الذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة يتجه شمالا صوب بوسان ثاني أكبر مدن البلاد.

Powerful Typhoon Haishen slams Japan with violent winds and heavy rain https://t.co/3c90rHSmO2 pic.twitter.com/NcTJu3j7Ml — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 7, 2020

وتسببت الرياح في قطع الكهرباء عن نحو خمسة آلاف منزل في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية بما في ذلك جزيرة جيجو السياحية التي تشهد أمطارا منذ يوم السبت بلغ منسوبها نحو 50 سنتيمترا.

Powerful Typhoon Haishen approaches South Korea after slamming southern Japan with record winds and heavy rains that prompted evacuation warnings for millions https://t.co/VYAFdO4mrD pic.twitter.com/ts9HNaTOns — AFP news agency (@AFP) September 7, 2020

وأجلت السلطات قرابة ألف شخص وألغت أكثر من 300 رحلة جوية في عشرة مطارات.

وفي اليابان، قالت محطة إن.إتش.كيه العامة إن نحو 440 ألف منزل في منطقة كيوشو بجنوب غرب البلاد لا تزال بلا كهرباء حتى صباح اليوم الاثنين بعد اجتياح الاعصار للمنطقة.

Typhoon Haishen battered Japan’s southern mainland with powerful winds and rain as it drew closer to the island of Kyushu, cutting power and prompting authorities to call for some 1.8 million people to evacuate https://t.co/aFT8iTIvwo pic.twitter.com/ve5i2WEq1b — Reuters (@Reuters) September 6, 2020

وأمرت السلطات بإجلاء نحو مليوني متضرر من المنطقة التي لا تزال تتعافى من أمطار غزيرة وفيضانات أودت بحياة 83 فردا في يوليو تموز.

ويأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك، الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مخلفا قتيلين على الأقل، كما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتا عن آلاف السكان.