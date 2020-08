الإعصار "لورا" يجتاح لويزيانا الأمريكية ويتسبب بمقتل 4 (صور وفيديو)

اجتاح الإعصار لورا، يوم الخميس، ولاية لويزيانا الأمريكية، وأودى بحياة 4 أشخاص سحقا تحت أشجار سقطت بينما كانوا في منازلهم.

كما تسبب الإعصار بتدمير مباني في بلدات ومدن في أنحاء جنوب غرب لويزيانا.

وعلى الرغم من ذلك كله، فقد جاءت الأضرار والخسائر التي تسبب فيها الإعصار لورا، دون التوقعات حتى الآن.

وقال الحاكم جون بيل إدواردز في مؤتمر صحفي: ”كانت تلك أقوى عاصفة تجتاح لويزيانا… إنها مستمرة في إلحاق خسائر مادية وتهديد الأرواح“.

واندلعت النيران في مصنع للكيماويات في ويستليك، إلى الغرب من ليك تشارلز، وتصاعدت منه أعمدة من الدخان الأسود.

وحث إدواردز سكان المنطقة المحيطة بالمصنع، على البقاء في أماكنهم، وإغلاق الأبواب والنوافذ ومكيفات الهواء، لحين انتهاء السلطات من التحقيق في الحريق.

’SHELTER IN PLACE‘: Massive chemical plant fire in Louisiana in wake of Hurricane Laura; the facility manufactures trichloroisocyanuric acid, chlorinating granules, and other chlorine based products. (h/t @RyanLeeForHou)

▶️https://t.co/NhNaf08kqU pic.twitter.com/jizQVl3JmA

— Breaking911 (@Breaking911) August 27, 2020