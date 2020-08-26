فيضانات في أفغانستان تودي بحياة 100 شخص على الأقل‎

المصدر: ا ف ب

كانت فرق الإغاثة تبحث، الأربعاء، عن ناجين بعد الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأودت بحياة 100 شخص على الأقل، كما أفاد مسؤولون.

ووفقًا لوزارة إدارة الكوارث، قُتل 100 شخص، وأصيب 100 بجروح في حصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة.

وأكدت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار: ”عند قرابة الساعة 02,00 (21,30 ت غ الثلاثاء) ضربت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شاريكار“، وكانت أفادت في حصيلة سابقة عن 72 قتيلا وأكثر من 100 جريح“.

وأعلن أحد وجهاء حي شاريكار، الأكثر تضررًا بالفيضانات، صفي الله رجبي: ”عندما أتت الفيضانات من الجبل جرفت معها كل المساكن“.

وقام الجنود بانتشال العشرات من تحت أنقاض المباني المهدمة في شاريكار عاصمة ولاية بروان، بعد أن هطلت عليها ليلا أمطار غزيرة، وأفاد مسؤولون وشهود عيان بأن بين الضحايا عددا من الأطفال.

وقال أحد سكان المدينة محمد قاسم المزارع البالغ 45 عاما، لفرانس برس، إن 11 فردًا من أسرته هم ”رجل وسبعة أولاد وامرأتان“ قضوا في الفيضانات.

وقال قاسم: ”عندما ضربت الفيضانات انهار المنزل عليهم، وقضى 11 فردا من أسرتي“.

وانتشرت في المدينة حجارة سقطت من المباني المدمرة، فيما طمرت الوحول الطرقات وانقلبت السيارات عليها.

وأشار تميم عزيمي الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث: ”الأرقام التي جمعناها من المستشفيات تُظهر أن 72 شخصا قضوا، وأصيب أكثر من 100 بجروح“.

وفي بعض الأحياء، تجمع السكان للاطمئنان على أقارب لا يزالون تحت الأنقاض، ويسعى المسعفون لانتشالهم باستخدام آليات ثقيلة.

ولجأ العديد من السكان إلى أسطح المنازل آخذين معهم مقتنياتهم الثمينة، في حين استمرت الأمطار في التساقط على المدينة.

إعانات عاجلة

وقالت حميدة البالغة السبعين من العمر: ”كنت بمفردي عندما ضربت الفيضانات. تمسكت بالنافذة لمدة ساعتين إلى أن قدم الجيران لإنقاذي“، مضيفة: ”فقدت كل شيء. مجوهراتي وأموالي وكل ممتلكاتي“.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

وقال القصر الرئاسي في بيان: إن الرئيس أشرف غني أمر بإرسال إعانات عاجلة إلى شاريكار.

وضربت فيضانات أيضًا ولايات أخرى، منها ننغرهار وبنشير ووردك ولوغار وباكتيكا وكابيسا، لكن دون تسجيل ضحايا، كما أفادت وزارة إدارة الكوارث.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بمصرع المئات سنويا في أفغانستان.

والعديد من المساكن غير المتينة خصوصا في الأرياف معرضة للانهيار خلال موسم الأمطار، في هذا البلد الفقير.

وفي وقت سابق من الشهر، قضى 16 شخصا بينهم 15 طفلا، ودمرت عشرات المنازل عندما تساقطت أمطار غزيرة على قرية في ولاية ننغرهار الشرقية.

وبحسب وزارة إدارة الكوارث، سجلت فيضانات الليلة الماضية في خمس ولايات على الأقل، دون وقوع ضحايا.

كما تسببت الأمطار الموسمية بسقوط 30 قتيلاً في الأسابيع الثلاثة الماضية في كراتشي (جنوب)، كبرى مدن باكستان المجاورة لأفغانستان، وفقًا للسلطات المحلية.