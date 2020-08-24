خبير أردني يحذر من "مخاطر بيئية" جراء انفجار بيروت‎

حذر الباحث الأردني الخبير في علوم البيئة الطبيعية أحمد الشريدة من مخاطر بيئية في منطقة بلاد الشام جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح الشريدة، وهو رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية، أن انفجار مرفأ بيروت تسبب بالتأثير المباشر على المناخ الجوي خاصة في منطقة بلاد الشام، حيث سيكون له انعكاسات متنوعة ومتعددة خلال الموسم المطري الحالي 2020/2021.

ورأى الخبير الأردني، في تصريحات لصحيفة ”الدستور“، أن من المتوقع بدء ”دورة مناخية طارئة“ بسبب تشكل سحابة قاتمة على ارتفاعات عالية نتجت عن الانفجار، ستؤدي إلى برودة الطقس، كما توقع هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة وفترات من الجفاف.

وأضاف الخبير الشريدة، أن الغيمة التي صعدت للأعلى عقب انفجار مرفأ بيروت ما زالت موجودة فوق المنطقة، ومع بدء تساقط الأمطار، فإن المطر سيفتتها وسيكون الجو ملوثا بالغازات التي نتجت عن الانفجار.

وأشار إلى أن الانفجار المريع الذي حدث في مرفأ بيروت سيكون له تداعيات متعددة ومتنوعة على جيولوجية المنطقة ومناخها وطقسها وبيئتها، وستتأثر به بشكل مباشر دائرة قطرها حوالي 220 كيلو مترا، وتشمل الأراضي اللبنانية والمنطقة الجنوبية الغربية من سوريا وشمال فلسطين وشمال الأردن، وكذلك جزيرة قبرص.

وحذر الشريدة من مخاطر التعرض المباشر للأمطار خلال الشتاءات الثلاث الأولى، وعدم نشر الغسيل خارج المنزل وتجنب جمع المياه لغايات تعبئة الخزانات الأرضية من مياه الأمطار التي تكون محملة بالحموضة بفعل نترات الأمونيا .

وأوضح أن مخاطر هذه الأمطار الحمضية سيزول تدريجيا، ويعتمد ذلك على شدة الأمطار، فكلما زادت غزارة الأمطار فإن تأثير المطر الحمضي سينخفض ويتلاشى.