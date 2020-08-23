كارثة مناخية .. ذوبان 28 تريليون طن جليد في 25 عامًا

كشف علماء بريطانيون، أن الكرة الأرضية فقدت نحو 28 تريليون طن من الجليد في فترة 25 عامًا الماضية، بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن الانبعاثات الغازية.

وقال العلماء، إن الدراسة اعتمدت على تحليلات صور وبيانات للأقمار الصناعية في مناطق جبلية، وأنهار جليدية، ووديان، ومناطق القطب الشمالي، وإنها تركزت على معرفة كمية الجليد والثلج التي فقدتها الكرة الأرضية، بسبب الاحتباس الحراري.

وأضاف علماء من جامعات ”ليدز“ و ”ادنبرة“ و“كلية لندن الجامعية“ نتيجة التحليلات كانت ”صادمة“، بسبب ضخامة كمية الجليد المفقودة، وفقًا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية.

وحذرت الدراسة الني نشرتها الصحيفة، اليوم الأحد، من أن ذوبان الجليد سيؤدي إلى تسارع ارتفاع منسوب البحار والمحيطات، لتصل الزيادة إلى حوالي متر بنهاية القرن الحالي.

وقال البروفسور اندي شيبارد، من جامعة ليدز: ”الأمر المخيف في هذه الظاهرة، هو أن كل ارتفاع بمقدار سنتمتر واحد بمنسوب المحيطات والبحار، يعني تشريد ما يقارب من مليون شخص من منازلهم في المناطق المنخفضة.“

ونبهت الدراسة أيضًا، إلى أن ذوبان الثلج والجليد بهذه الكميات، سيؤثر على الاشعاعات الشمسية، وامتصاص مزيد من الحرارة داخل الارض، ما سيؤدي إلى زيادة حرارة الكرة الارضية، إلى جانب احتمال حدوث تأثيرات عكسية على الأحياء في القطبين الشمالي والجنوبي، وتقليص كميات المياه العذبة في الجبال بشكل كبير.