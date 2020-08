زلزال قوي يضرب شرق الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب منطقة سامار بشرق الفلبين اليوم الثلاثاء وألحق أضرارا ببعض المنازل والممتلكات.

وقالت وكالة الزلازل الفلبينية، إنه لا يوجد خطر حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) من الزلزال؛ لكنها حذرت من مخاطر الهزات الارتدادية. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.‎

