كأنها تماثيل حجرية.. قطيع أغنام يقف دون حراك لثلاث ساعات (فيديو)

أصيب بريطاني وزوجته بصدمة بعد أن شاهدا قطيعا كبيرا من الأغنام وهي تقف مكانها دون حراك وكأنها تماثيل حجرية لأكثر من 3 ساعات.

وقال روري دافيس إنه كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته في مزرعة بقرية ”تروتبيك“ في منطقة ”ليك دستركت“ شمال غرب بريطانيا عندما نظر من النافذة وشاهد قطيع الأغنام في الحقل المجاور بدون حراك.

وأبلغ روري صحيفة ”ميرور“ أن زوجته لاحظت أيضا المشهد غير الطبيعي الذي استمر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر.

وقال روري: ”بصراحة لم أصدق ما رأته عيناي، كان مشهدا مخيفا بعض الشيء، وظللت أحملق بالأغنام التي لم تكن تتحرك أبدا وكانت وكأنها متجمدة، بعدها غادرت المنزل ثم عدت بعد الواحدة ولاحظت أن جميع الأغنام اختفت، لم أر مثل هذا المشهد في حياتي“.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنهم يعتقدون بأن الأغنام وقفت دون حراك بعد تغير الطقس بشكل مفاجئ من أجواء حارة إلى ماطرة وباردة.