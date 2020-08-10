مشاهد "حقيقية" من الطوفان .. أبقار عالقة على أسطح منازل في كوريا الجنوبية‎ (صور)

المصدر: أ ف ب

علقت عشرات الأبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية؛ ما طرح تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ بسبب ضخامة الكثير من هذه الحيوانات.

وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى الأعلى مع تصاعد مياه الفيضانات خلال اليومين الماضيين في مدينة غوريي الزراعية في جنوب البلاد، إلى أن بلغت بر الأمان على أسطح منازل ومبان.

وعندما انحسر الطوفان، وجدت الحيوانات نفسها عالقة في مكان مرتفع ورطب دون سبيل للنزول.

وأظهرت الصور ما يصل إلى تسع من هذه الأبقار تقف على سطح منزل متضرر.

وقال أحد السكان لقناة ”جي تي بي سي“ التلفزيونية ”كانت الأبقار تسبح مع ارتفاع منسوب المياه وقد شقت طريقها صعودا إلى السطح وبقيت هناك حتى بعد انحسار مياه الفيضانات“.

وأحضر عناصر الإنقاذ رافعة وأنزلوا الماشية واحدة تلو الأخرى من فوق أسطح المنازل، ورفعوها على حبال.

لكن بعد عودة الأبقار إلى حظائرها، ظهرت أعراض التهاب رئوي على الكثير منها، وفق ما أفاد به طبيب بيطري متطوع في جهود الإغاثة.

وشهدت كوريا الجنوبية على مدى أسابيع هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق؛ ما أودى بحياة 31 شخصا منذ بداية الشهر.