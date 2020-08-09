زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”جيلان غرب“ التابعة لإقليم كرمنشاه غرب إيران.

وذكر أن ”عمق الزلزال كان 8 كم، ووقع بالقرب من مدينة جيلان غرب في الساعة الـ 13:45 ظهر اليوم الأحد، وأن مدنا أخرى شعرت بالزلزال منها قصر شيرين وسربل ذهاب“.

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية نتيجة الزلزال.

وكان إقليم كرمنشاه شهد زلزالا عنيفا في الـ 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا، كما أدى الزلزال إلى تدمير أو إلحاق ضرر بنحو 104 آلاف و356 وحدة سكنية، ولا يزال المئات من العوائل المتضررة تعيش في كرفانات منحتها السلطات لهم.