في أسوأ كوارث التاريخ الحديث.. حرائق أستراليا قتلت وشردت 3 مليارات حيوان (فيديو وصور)

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية الثلاثاء، إن نحو 3 مليارات حيوان قتل أو شرد في حرائق أستراليا الموسمية لعامي 2019-2020، مشيرة إلى أنه رقم يفوق التقديرات السابقة بثلاثة اضعاف.

ونقلت الصحيفة عن علماء قولهم: إن ما يقدر بنحو 143 مليون من الثدييات و 180 مليون طائر و 51 مليون ضفدع و 2.5 مليار حيوان زاحف تأثرت بالحرائق التي طالت جميع أنحاء القارة.

وأوضح تقرير العلماء، أن عددا من تلك الحيوانات كان يمكن أن يكون نجا من الحرائق لكنه هلك بعد ذلك نتيجة الجوع والجفاف والتهامه من قبل القطط والكلاب.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الأولي للصندوق قدر عدد الحيوانات الهالكة بنحو مليار حيوان، مشيرة إلى أن العلماء الذين شاركوا في التقرير هم من جامعات ”سيدني“ و ”نيو ساوث ويلز“ و ”نيوكاسل“ و ”تشارلز ستورت لعلم الطيور“ في أستراليا.

وقال نائب رئيس الصندوق ديرموت اوجورمون إنه ”من الصعب التفكير بحادث آخر في العالم أدى إلى هلاك هذا العدد من الحيوانات؛ ما يعني أنها من أسوأ الكوارث التي تضرب الحياة البرية على كوكب الأرض في التاريخ الحديث.“