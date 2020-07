الإعصار "هانا" يصل إلى تكساس

وصل الإعصار ”هانا“ مساء السبت إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و“هانا“ إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020، وقد وصل إلى جزيرة بادري الساعة 17,00 (20,00 ت غ).

More photos of #HurricaneHanna from around #CorpusChristi this evening as the made landfall just south near Kenedy County, #Texas . #Txwx #Weather #News #TropicalStormHanna #NuecesCounty #Hurricane pic.twitter.com/OvhaDEo1un

ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه ”من المتوقع أن يؤدي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ستؤدي هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكل خطرا على الحياة“ وقد تتسبب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

وأضاف أن الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي إحدى أبرز بؤر فيروس كورونا المستجد في ولاية تكساس، وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسبا لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

NEW: Hurricane Hanna EYE WALL intercept in Port Mansfield TX with minor structural damage in town. Waiting for the calm of the eye with BIRDS flying within! Tracking barometric pressure drop on @RadarOmega_WX sensor #HurricaneHanna pic.twitter.com/nQIPc4oZ0W

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020