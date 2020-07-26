الإعصار "هانا" يصل إلى تكساس

المصدر: أ ف ب

وصل الإعصار ”هانا“ مساء السبت إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و“هانا“ إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020، وقد وصل إلى جزيرة بادري الساعة 17,00 (20,00 ت غ).

ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه ”من المتوقع أن يؤدي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ستؤدي هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكل خطرا على الحياة“ وقد تتسبب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

Padre Island, Texas a few minutes ago as Hurricane Hanna approaches. #txwx #HurricaneHanna pic.twitter.com/Ks7aA2aAJI — Brian Emfinger (@brianemfinger) July 25, 2020

وأضاف أن الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي إحدى أبرز بؤر فيروس كورونا المستجد في ولاية تكساس، وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسبا لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

NEW: Hurricane Hanna EYE WALL intercept in Port Mansfield TX with minor structural damage in town. Waiting for the calm of the eye with BIRDS flying within! Tracking barometric pressure drop on @RadarOmega_WX sensor #HurricaneHanna pic.twitter.com/nQIPc4oZ0W — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020

ويأتي الإعصار ”هانا“ في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعا في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار قد يتسبب بأمواج يصل ارتفاعها إلى 1,8 متر، ويؤدي إلى هطول 45 سنتيمترا من الأمطار بحلول الاثنين على أنحاء في جنوب تكساس وشمال المكسيك.