باحث عربي يشارك بمشروع رائد للعمارة على سطح الكواكب في معرض لناسا (صور)‎‎

شارك الباحث والمهندس العراقي حاتم علاء حسين الخفاجي بمشروع رائد للعمارة على سطح الكواكب ودعم المخططات المستقبلية الرامية إلى استيطان البشر للفضاء، ليكون العربي الوحيد المشارك في معرض نظمته حديثا وكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في فرع مركز جونسون للفضاء في هيوستون الأمريكية.

والمعرض كان بتعاون بين منظمة تصميم مدينة المريخ المستقبلية (Mars City Design) المتخصصة بالمشاريع المعمارية على سطح الكوكب الأحمر ووكالة ناسا للفضاء.

وخلال الأعوام الأخيرة، أطلقت المنظمة مسابقات معمارية عديدة لتحفيز المصممين المعماريين والمهندسين والمبدعين حول العالم للاهتمام والتركيز على مشاريع الفضاء الخارجي بشكل عام وعلى سطح المريخ بشكل خاص.

المعرض كان بعنوان ”الفضاء، القمر، والمريخ من أجل أرض مستدامة“ وأقيم في مركز جونسون للفضاء في هيوستون، مكان مركز التحكم والعمليات الفضائية المتخصص بالتواصل مع رواد الفضاء المقيمين في محطة الفضاء الدولية.

وضم المعرض مشاريع طلابية وبحثية من مختلف دول العالم، اختارها المنظمون وفقا لأهمية موضوعاتها وتواؤمها وأهداف المعرض، ليعود كل مشروع منها بالنفع على أبحاث وتطوير الحلول المستدامة لعمارة الأرض.

وتنوعت طرق عرض المشاريع من مواد مطبوعة، ملصقات وكتب، مجسمات ثلاثية الأبعاد مصنوعة يدويا أو مطبوعة إلكترونيا، ومحاكاة واقع اصطناعي لبعض المشاريع. مع التطرق لمشاريع غير معمارية، ولكنها ترتبط بشكل غير مباشر بالعمارة والعيش في الفضاء؛ مثل طعام رواد الفضاء، وعطور تحاكي روائح الفضاء والكواكب، وروبوتات فضائية تساعد على بناء العمارة على أسطح الكواكب.

المشروع العربي الوحيد

مشروع حاتم الخفاجي ”القمر-١“ عرضه المنظمون كأحد المشاريع المميزة في المعرض، وهو مستعمرة فضائية مستدامة لا تعتمد على أي مصادر خارجية للتصنيع؛ الأوكسجين والمياه والغذاء.

والمميز في تصميم القمر-١، تكوينه من وحدات متكررة ومتشابهة، ما يعطيه مرونة وقابلية للتطور المستقبلي؛ أفقيا أو عموديا، بحجم يتناسب مع عدد رواد الفضاء والمقيمين في المستعمرة.

جميع الوحدات ستُطبَع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد قمرية بالكامل، بالاعتماد على استخراج المواد اللازمة للبناء وطبقات الحماية الحرارية والإشعاعية من التربة القمرية؛ وفقا لتأكيد عديد من علماء الفضاء والباحثين في مجال جيولوجيا القمر والمواد الإنشائية.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“؛ قال الخفاجي إن ”شكل الوحدة المتكررة جاء بعد دراسة مكثفة، مع التركيز على الهدف النهائي؛ إنتاج مجسم يعطي إمكانيات وفوائد عديدة في آن واحد، لنصل إلى استنتاج نوعين من الوحدات السكنية في نهاية مرحلة البحث يتبعان مضلع سداسي“.

وأضاف أن ”النوع الأول وحدة سكنية والثانية هي وحدة الممشى، وعند دمج الوحدتين مع بعضهما تنتج الوحدة الرئيسة للمستعمرة وتضم ٦ وحدات سكنية كافية لإقامة ١٢ رائد فضاء“.

وتابع أنه ”يمكن تكرار الوحدة السداسية لاحقا، لصنع مستعمرة بطاقة استيعابية أكبر. ومن فوائد الوحدة السداسية أيضا، قدرتها التنظيمية العالية وربطها بتنظيمات عديدة أخرى وخلق فراغات مدنية وفقا لاحتياجات المستعمرة الخاصة، فضلا عن إمكانية استثمار كل فراغ للخدمات الصحية والإنتاجية“.

وعن مشاركته في المعرض؛ قال الخفاجي: ”كان المعرض حصرا على موظفي ومهندسي وكالة ناسا فقط، بسبب الدواعي الأمنية. ولكن تم الحصول على موافقة مدير عام الوكالة من أجل فتح باب الحضور لعامة الناس في العام المقبل. وحظيت المشاركات والتصاميم والفعالية ككل برضا الحضور؛ من مهندسي الوكالة، وسط دعوات لتكرار تجربة المعرض وفتحه للجميع في العام المقبل“.

من هو الخفاجي

حاتم الخفاجي أول مهندس عربي يختص بالعمارة الفضائية، قدم مشروعا طموحا للاستيطان خارج الأرض جمع فيه أحدث التقنيات المعمارية وهندسة الروبوتات وعلوم الفضاء، متخذا من الاستيطان على القمر نموذجا لبحثه، لتكون العمارة القمرية مغايرة لما درجت عليه أسس العمارة على الأرض، وتبدأ مسارها من الصفر بما يناسب طبيعة القمر، ووفق قوانين مختلفة تناسب ومناخه القاسي. ويطمح أن تساهم أبحاثه مستقبلا في تطوير تقنيات الإنشاء على سطح القمر، وتعود بالفائدة على تقنيات الإنشاءات على سطح الأرض.

تخرج الخفاجي المقيم في الإمارات، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة الشارقة عام 2013، وحصل على درجة الامتياز بماجستير علوم الفضاء من جامعة الفضاء العالمية في فرنسا، وحاز على منحة تدريبية من قبل جامعة توهوكو في اليابان، قسم الروبوتات الفضائية، ليصمم هناك الروبوت الذكي القادر على تسلق الجبال القمرية، والذي أطلق عليه اسم زايد-1.