بمناسبة يوم الأرض.. تطبيق جديد يكشف نقاء الهواء ودرجة التلوث

احتفل العالم يوم الأربعاء بالذكرى الخمسين ليوم الأرض للعام الحالي 2020.

وبينما يشهد هذا العام صفرا من التجمعات الشخصية للاحتفال بهذه المناسبة، فهناك طريقة يمكن بها المشاركة بشكل يخدم الأرض أيضا.

فقد أطلق فريق يوم الأرض تطبيقا جديدا يتيح لأي شخص أن يصبح "المواطن العالِم" خلال "التمشية اليومية"؛ ما يسمح للمستخدمين بالتوحد في معالجة أزمة المناخ، على الرغم من البعد الاجتماعي، المطبق حاليا بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا، وفقا لما ذكره موقع "women health".

ويتوافر التطبيق الجديد Earth Challenge 2020، على الأجهزة التي تعمل بأحد نظامي التشغيل iOS و Android، بشكل مجاني، وهو يمكن المستخدمين من جمع البيانات العلمية في منطقتهم المحلية عن نقاء الهواء والتلوث البلاستيكي.

وذكر موقع فريق "يوم الأرض" على الإنترنت: "كل قراءة ستضاف إلى قاعدة بيانات عالمية للمعرفة وتساعدنا على فهم كيفية عمل عالمنا وكيف يمكننا حمايته".

وأضاف الفريق: "قد لا نتمكن من الاجتماع شخصيا في يوم الأرض هذا، ولكن لدينا الأدوات والأشخاص والعاطفة للالتقاء من خلال تحدي الأرض 2020".

وسيتم إضافة المزيد من مقاييس البحث إلى التطبيق - في شهر يونيو المقبل، وسيتمكن المستخدمون من جمع البيانات عن مجموعات الحشرات والمؤشرات البيئية الأخرى.

ويوفر التطبيق أيضا تحليل البيانات والتصور المرئي لمساعدة الأشخاص على فهم نتائجهم والتصرف بناء عليها، بالإضافة إلى الموارد التعليمية وخطط للدروس.