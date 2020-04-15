اليمن.. السيول تجرف خيام النازحين في مأرب (فيديو)

تسببت السيول الهادرة في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) بغرق أسرة كاملة مكونة من أم وأطفالها الأربعة بعدما جرفت محل إقامتها بمخيم للنازحين، شمال المدينة.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" إن أسرة النازح ناصر محمد حسين شربان، جرفها السيل الذي اجتاح مخيم السويداء بمدينة مأرب، بالإضافة إلى تضرر المئات من الأسر المقيمة في المخيم، بعد تدمير كامل خيام النازحين وجرف محتوياتها.

سيول جارفة تغرق مخيمات اللاجئين وتخلف أضرارا واسعة بمحافظة مأرب اليمنية سيول جارفة تغرق مخيمات اللاجئين وتخلف أضرارا واسعة بمحافظة مأرب اليمنية Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Wednesday, April 15, 2020

ولفتت المصادر إلى أن تدافع السيول كان بشكل كبير وغير متوقع على أحياء وشوارع مدينة مأرب، ما تسبب بغرق مدنيين – أطفال ونساء - وتضرر العشرات من المنازل، وجرف العشرات من مركبات وممتلكات المواطنين.

وذكر مواطن من سكان المدينة أن مياه الأمطار والسيول أغرقت العشرات من منازل المواطنين في حي الروضة بمدينة مأرب، كما حاصرت السيول أكثر من 20 أسرة في منازلهم.

وأوضح أن السيول جرفت ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، كما جرفت ثلاثة منازل في حي الروضة وعددًا من المركبات وتسببت بتدمير جزئي لبعض المنازل، مشيرًا إلى جهود يقوم بها بعض الأهالي في إنقاذ بعض الأسر التي حاصرتها السيول.