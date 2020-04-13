الأعاصير تعصف بولاية ميسيسيبي‎ الأمريكية وتخلف 6 قتلى (فيديو)

المصدر: ا ف ب

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الأحد، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وتسببت الأعاصير بأضرار "كارثية" وفقا لوسائل إعلام أمريكية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.

وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بوفاة واحدة في مقاطعة وولت هول واثنتين في مقاطعة لورانس وثلاث في مقاطعة جيفرسون ديفيس، وجميعها في الجزء الجنوبي من الولاية.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

وقالت الوكالة على تويتر "هذه تقارير أولية، وسنستمر في التحديث عندما تصبح المعلومات متاحة".

وقال مركز التنبؤ بالعواصف إنه يتوقع استمرار "العواصف الرعدية الشديدة" طوال الليل في ميسيسيبي وكذلك في ولايتي ألاباما وجورجيا المجاورتين.

وأضاف المركز "الأعاصير القوية والرياح المدمرة الواسعة النطاق (..) كلها ممكنة" الحصول.

وحض حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز سكان الولاية على أخذ "العواصف الشديدة على محمل الجد".

وكتب على تويتر بعد ظهر الأحد "أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية للتو تحذيرا رسميا نادرا". وأضاف "يرجى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامة عائلاتكم".