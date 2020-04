الأعاصير تعصف بولاية ميسيسيبي‎ الأمريكية وتخلف 6 قتلى (فيديو)

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الأحد، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وتسببت الأعاصير بأضرار "كارثية" وفقا لوسائل إعلام أمريكية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.

وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بوفاة واحدة في مقاطعة وولت هول واثنتين في مقاطعة لورانس وثلاث في مقاطعة جيفرسون ديفيس، وجميعها في الجزء الجنوبي من الولاية.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG

— Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020