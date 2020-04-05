ارتفاع مستوى إشعاع قرب ”تشرنوبيل“ مع اندلاع حريق في غابات مجاورة‎

المصدر: أ ف ب

أفادت السلطات الأوكرانية، الأحد، عن ارتفاع في مستويات الإشعاع في المنطقة المغلقة قرب محطة تشرنوبيل التي شهدت أحد أسوأ الحوادث النووية في العالم، وذلك نتيجة لحريق اندلع في الغابات المجاورة.

وقال مدير دائرة التفتيش البيئي الحكومية إيغور فيرسوف في منشور على موقع فيسبوك: ”هناك أخبار سيئة، الإشعاع بمستوى أعلى من المستوى الطبيعي في مركز الحريق“.

وتضمن المنشور مقطع فيديو لعداد غايغر الخاص بقياس الاشعاعات والذي أظهر أن مستوى الاشعاع يفوق ب 16 مرة المستويات الطبيعية. وذكر فيرسوف أن الحريق امتد على نحو مئة هكتار من الغابات.

وأرسلت كييف طائرتين ومروحية ونحو 100 إطفائي لمكافحة الحريق الذي اندلع السبت في الغابات المحيطة بمحطة تشرنوبيل.

وصباح الأحد، لم ترصد أي حرائق مشتعلة كما لم يتم رصد أي ارتفاع جديد بمستوى الاشعاع، وفق ما قالت خدمات الطوارئ في بيان.

لكن السلطات أكدت السبت أن ارتفاع مستوى الاشعاع قد أدى لـ“صعوبات“ في مواجهة الحريق في بعض المناطق، مع تشديدها في الوقت نفسه على أن الأشخاص الذين يعيشون على مقربة لم يعودوا تحت الخطر.

وتسببت محطة تشرنوبيل بتلوث أجزاء كبيرة من أوروبا بعدما انفجر مفاعلها الرابع في عام 1986. وتضررت المنطقة المحيطة بالمحطة بشكل أكبر. وتمنع السلطات الإقامة ضمن نطاق 30 كيلومترا من المحطة.

وواصلت المفاعلات الثلاثة المتبقية في المحطة توليد الكهرباء لحين إغلاقها نهائياً في عام 2000. وتم بناء قبة حمائية حول المفاعل الرابع في عام 2016.