بينها برق السعودية والكويت.. ”ناسا“ تنظم مسابقة صور للأرض من الفضاء (صور)

تشهد لقطات مسابقة التصوير الفوتوغرافي لوكالة ”ناسا”، منافسة كبيرة، وذلك لأنها تعود لصورة مأخوذة للأرض من الفضاء.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مرصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ قد افتتح أرشيفًا لصور الأرض الملتقطة من الفضاء، وطلب من الجمهور التصويت لإحدى هذه الصور لتكون هي الفائزة.

وتسمى المسابقة بـ ”Tournament Earth“ وتم إعدادها للاحتفال بالذكرى العشرين لمرصد الأرض، والخمسين ليوم الأرض.

وتم اختيار مجموعة مبدئية مكونة من 32 صورة رائعة للمسابقة، وإجراء الجولة الأولى من التصويت بالفعل، ويجري التصويت في الجولة الثانية حاليًا مع إغلاق صناديق الاقتراع في 6 نيسان/ أبريل الجاري.

وتمثلت المجموعة التي عرضتها ”ناسا“ في مجموعة من الصور الملتقطة من الفضاء للعديد من البلدان حول العالم موضحة بعض الظواهر الطبيعية على الأرض في مشاهد مذهلة.

ومن الصور التي التقطتها كاميرا ناسا على متن مرصد أعماق الفضاء منظر فريد للقمر أثناء مروره بين المركبة الفضائية والأرض في آب/ أغسطس 2015.

وصورة أخرى التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وهي تظهر انفجار بركان ”Klyuchevskoy“، وهو واحد من سلسلة براكين في شبه جزيرة كامتشاكا الروسية.

وتُظهر صورة أخرى تم التقاطها في شباط/ فبراير 2012، موقع انفجار بركاني تحت الماء بالقرب من قرية صيد الأسماك ”La Restinga“ في ”El Hierro“ بجزر الكناري، وقد تم التقاط المشهد بواسطة جهاز التصوير المتقدم للأرض (ALI) على متن القمر الصناعي لرصد الأرض ”EO-1“.

وفي كانون الثاني/ يناير 2001 تم التقاط صورة بالأقمار الصناعية، وهي تُظهر طبقات من الرمل والأعشاب البحرية في جزر البهاما تم نحتها بواسطة تيارات المد والجزر.

كما تُظهر صورة القمر الصناعي التي تم التقاطها في تموز/ يوليو 2013 سلسلة رائعة من التلال التي تهيمن على المناظر الطبيعية في جبال تيان شان في مقاطعة شينجيانج شمال غرب الصين.

كذلك التقط رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية صورة تظهر ومضات من البرق فوق الكويت والمملكة العربية السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

كما التقط جهاز تصوير الأرض (OLI) على القمر الصناعي لاندسات 8 صورة ساحرة لما يبدو أنه دوامة من البكتيريا البحرية في بحر البلطيق في آب/ أغسطس 2015.

وهناك صورة أخرى مذهلة في نصف الكرة الأرضية الغربي لكوكب الأرض، وتم إنشاؤها بتركيب عدة صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية بين عامي 1994 و 2004.

وفي تموز/ يوليو 2012، التقطت كاميرا بالأشعة تحت الحمراء على القمر الصناعي ”Suomi NPP“ صورة الأضواء الجنوبية في إستراليا، عبر Queen Maun“ Land“ في أنتاركتيكا وساحل الأميرة راجنهيلد.

وفي صورة أخرى تعود إلى أيلول/ سبتمبر 1977 تظهر الأرض من أعلى جبل إيفرست مباشرة، وتم التقاطها بواسطة مسبار الفضاء فوييجر 1، الذي تم إطلاقه من كيب كانافيرال في فلوريدا في نفس الشهر.كذلك التقط رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورة جوية رائعة لباريس في نيسان/ أبريل 2015، في منتصف الليل.

وتظهر ضمن المجموعة صورة بالأبيض والأسود مذهلة والتي التقطها طاقم أبولو 8، وهي عبارة عن منظر للأرض من القمر في ليلة عيد الميلاد 1968.

وفي صورة رائعة أخرى تم التقاطها من قبل مرصد مناخ الفضاء في آذار/ مارس 2016 يظهر كسوف الشمس، وهي واحدة من سلسلة صور تم التقاطها خلال كسوف الشمس.

ومن الصور التي عرضتها ناسا أيضًا هي صورة التي تم التقاطها في العام 2016، وأزيل منها كل الضوء الطبيعي حتى يتمكن علماء ناسا من رسم نمط الاستيطان البشري عبر الكوكب.

ليس هذا فقط فهناك أيضًا صور تظهر مرور الأضواء الجنوبية ”أورورا“ فوق المحيط الهندي، وصورة تبرز منطقة غلين كانيون في صحراء يوتا، وأريزونا، وصورة تظهر الانتقال المفاجئ للكثبان الرملية التي تفسح المجال للهبوط في صحراء ناميب في أفريقيا.

وهناك صورة أخرى مثيرة للانفجار في حقل الحمم البركانية هولوهارون في آيسلندا، وأخرى تظهر نمو النباتات عبر حوض وادي السرحان في المملكة العربية السعودية، وصورة لجزر سيبيريا الجديدة، وصورة توضح تراجع نهر كولومبيا الجليدي في ألاسكا.

كذلك تم تصوير بحر قزوين الشمالي، والغطاء الجليدي الذائب لجزيرة إيجل في القارة القطبية الجنوبية، وخليج روبرت في كيبيك في كندا، وأتافو أتول في جنوب المحيط الهادئ.

ويمكن رؤية ما يسمى بـ ”لقاء المياه“ في البرازيل، وهو يظهر التقاء ريو نيجرو وريو سوليموس، وبحر أندامان بالقرب من بورما وموجاتها الداخلية، وإعصار فلورنسا على بعد 400 ميل من ساحل نورث كارولينا، وانفجار نادر لبركان رايكوكي في جزر الكوريل في المحيط الهادئ، وصورة أخرى للجسيمات الدقيقة التي كانت تطفو حول الغلاف الجوي للأرض في 23 آب/ أغسطس 2018، وأخيرًا صورة إعصار بانسي.