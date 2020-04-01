إرجاء قمة المناخ العالمية بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأربعاء أن قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي ”كوب-26“ التي كان مقررا عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقا وذلك بسبب وباء ”كوفيد-19”.

وقالت الحكومة في بيان إنه ”نظراً للتأثير العالمي والمستمر لكوفيد-19، فإن عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 لم يعد أمراً ممكناً“.

وأضاف البيان أن القمة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقا.

وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 43 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، ويهدد الوباء خصوصا الولايات المتحدة.

ووصفت الأمم المتحدة الوباء بأنه ”أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية“.