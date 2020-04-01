مقتل 21 شخصا جراء فيضانات في إيران‎

المصدر: ا ف ب

قتل 21 شخصا وفُقد أثر شخص في إيران جراء فيضانات، وفق ما أعلن متحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية الأربعاء.

وتأتي الفيضانات في الوقت الذي تضررت فيه البلاد بشدة من وباء كوفيد 19، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب أحدث حصيلة رسمية.

ونقلت وكالة أنباء ”إسنا“ شبه الرسمية عن المتحدث مجتبى خالدي، أن المحافظات الجنوبية سجلت أكبر عدد من الضحايا في الفيضانات الجديدة، لكن تم إحصاء وفيات في المناطق الوسطى.

وأشار خالدي إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم في محافظة فارس، وثلاثة في محافظة هرمزجان وقم واثنين في سيستان-بلوشستان وواحدا في بوشر وخوزستان.

كما أصيب 22 شخصا واختفى آخر في محافظة هرمزجانن بحسب خالدي.

وكان خالدي قد حذر في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء الماضي، من أن موجة جديدة من الأمطار الغزيرة ستضرب إيران بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل 12 شخصا الأسبوع الماضي.

وفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام 2019 قضى 76 شخصا على الأقل في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة قل نظيرها وتساقطت فوق غالبية أراضي البلاد.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قد صنّف ما شهدته إيران في تلك الفترة بأنه ”أكبر كارثة شهدتها إيران منذ أكثر من 15 عاما“، حيث أصابت أكثر من عشرة ملايين شخص وأدت إلى نزوح أكثر من 500 ألف.