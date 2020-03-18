الفيضانات تجتاح محافظات عراقية (فيديو وصور)

اجتاحت مياه الأمطار، اليوم الأربعاء، بضع محافظات عراقية، شمالي البلاد، وسط مناشدات أطلقها مواطنون للجهات الرسمية بضرورة التدخل، وتصريف المياه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المناطق، تغمرها المياه، في محافظات صلاح الدين، ودهوك، ونينوى.

وظهرت منازل المواطنين، مغمورة بالمياه، وسط تحذيرات من تفاقم أوضاع تلك المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتركزت الفيضانات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وبعض المدن الغربية للمحافظة مثل: ناحية العيّاضية، حيث تعاني تلك المناطق من تهالك البنى التحتية، وتردي الواقع الخدمي، بسبب الحرب التي شهدتها المدينة على تنظيم داعش، قبل سنتين.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن ”فرق الدفاع المدني، وصلت إلى بضع مناطق تغمرها المياه في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، ومساندة الأهالي هناك، عبر إجلائهم، أو تصريف المياه، وإيصال المواد الغذائية لهم“.

وحسب تلك الوسائل، فإن “ فرض السلطات المختصة حظرا على التجول بسبب فيروس كورونا فاقم أوضاع المدينة، وعقّد مهمة الدفاع المدني، الذي يعاني هو الآخر قلة في الكوادر وضعف التجهيزات اللازمة لمواجهة الكوارث.

وغمرت مياه الأمطار بعض المناطق في محافظة صلاح الدين، ومحافظة دهوك في إقليم كردستان.

وتأتي تلك الفيضانات بالتزامن مع حظر التجول الذي فرضته القوات الأمنية العراقية على أغلب المحافظات ضمن جهود مواجهة كورونا.

وقتل خمسة من أفراد عائلة عراقية نازحة، الأربعاء، بعد انهيار منزلهم في منطقة المفرق في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، فيما نجت طفلتان من الحادث.

وقال الطبيب أحمد ياسين، من مستشفى بَعقوبة التعليمي في تصريحات صحفية، إن ”قوة من الشرطة أنقذت طفلتين إحداهما في الرابعة من عمرها والثانية بعمر أقل من عامين بعد انهيار منزلهما في منطقة الحواسم في المفرق ببعقوبة“.

وشهد العراق تساقطا غزيرا للأمطار في بعض مناطقه خلال اليومين الماضيين.