سلطنة عمان تقرر حظر استخدام أكياس البلاستيك

المصدر: ا ف ب

تفرض سلطنة عُمان حظرا على استخدام الأكياس البلاستيكية، بدءا من العام المقبل، في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث، وفق ما أعلنت وزارة البيئة، الأحد.

وتتميز سلطنة عمان، الواقعة في جنوب شبه الجزيرة العربية، بمناظرها الطبيعية الجبلية الاستثنائية والحياة البحرية الغنية.

وقالت وزارة البيئة والشؤون المناخية في بيان: ”يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؛ بهدف حماية البيئة العمانية“.

وحذرت من أن المخالفين ستفرض عليهم غرامات تصل إلى ألفَي ريال عماني (4600 يورو)، عندما يصبح الحظر ساريا، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، مع ”تغريم الذين يكررون المخالفة ضعف ذلك المبلغ“.

ووفقا للأمم المتحدة، اجتذبت سلطنة عمان، التي اشتهرت كوجهة سياحية لمخيماتها الصحراوية ومشاهدة السلاحف خصوصا، 2,3 مليون سائح في العام 2018.

وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن ”السلاحف والدلافين غالبا ما تأكل أكياس البلاستيك؛ إذ تعتقد أنها طعام“.

وأضافت أنه ”عثر على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية، خصوصا الأكياس التي تسد المسالك الهوائية، داخل مئات الحيوانات“.

واتخذت بلدان عدة، كانت آخرها الإمارات العربية المتحدة، إجراءات للحد من استخدام أكياس البلاستيك.

وأعلنت أبوظبي، الأسبوع الماضي، أنها تعتزم حظر استخدام أكياس البلاستيك في العاصمة الإماراتية، بحلول العام 2021.