”التنين“ يوقف المترو ويتسبب بانهيارات أرضية وغرق الشوارع في مصر (صور وفيديو)

ضربت أمطار رعدية وسيول أطلق عليها ”منخفض التنين“، اليوم الخميس، العاصمة المصرية القاهرة وعددًا من المحافظات؛ مما تسبب في إغلاق أحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق، وسقوط أعمدة الإنارة وحدوث انهيارات أرضية.

ويستمر تأثر مصر بالمنخفض الجوي الاستثنائي القوي على مدار يومي الجمعة والسبت، وتهطل زخات رعدية من المطر في شمال ووسط مصر وشبه جزيرة سيناء، تكون غزيرة وتعمل على تشكل السيول وفيضان الأودية.

وأكدت شركة تشغيل المترو، في بيان، توقف حركة الخط الأول من مترو الأنفاق، في حين أن الحركة منتظمة بالخطين الثاني والثالث وتعمل بشكل طبيعي في الاتجاهين.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في ظهور تشققات وهبوط أرضي بطريق محور 26 يوليو بالعاصمة القاهرة، والذي يربط بين منطقة المهندسين بالجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ما أدى لتعطل حركة المرور وبث حالة من الرعب بين المواطنين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور في العاصمة حدوث هبوط أرضي بعمق 2 متر وبطول 100 متر على طريق المحور.

وتداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي أظهرت حجم الأضرار التي تعرضت لها البلاد؛ نتيجة المنخفض والأمطار الرعدية والعواصف الترابية الشديدة التي ضربت مختلف المدن المصرية.

وتدخلت على الفور فرق الدفاع المدني وقوات الأمن المصرية من أجل شفط مياه الأمطار وفتح الشوارع وإنقاذ العالقين في الفيضانات التي أغرقت الشوارع، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي أصابت شبكات الكهرباء نتيجة الصواعق الرعدية.