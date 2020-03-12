عاصفة ”التنين“ تصل الأردن وتتسبب بإغلاق مدارس وجامعات

بدأ تأثير العاصفة التي أطلق عليها خبراء الطقس بـ“التنين“، على الأراضي الأردنية، إذ تسبب الغبار الكثيف بإغلاق عدد من الطرق شرق وجنوب المملكة، وتعليق الدوام في عدد من المدارس والجامعات.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية (حكومية)، تسود، اليوم، أجواء مغبرة ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها ما بين 50-70 كم/ ساعة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

ومساء اليوم، تتزايد الغيوم التراكمية على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق، بما فيها مدينة العقبة (جنوبًا).

فيما توقعت وزارة المياه والري، فيضان عدد من مياه السدود في المملكة.

ودعت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في التعامل مع المنخفض الجوي، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول مع بداية تساقط الأمطار.

وأعلنت في بيان لها حول حالة الطرق إغلاق بعضها بسبب الغبار الكثيف، وتدني مدى الرؤية.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في مدارس المملكة، كما قررت العديد من الجامعات تعليق الدوام أيضًا؛ حفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين.

وأمس الأربعاء، حذر خبراء الطقس في كل من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفض عميق أطلقوا عليه ”عاصفة التنين“، يسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأدت العاصفة إلى مصرع طفل مصري، في وقت سابق، اليوم الخميس، وإصابة 39 آخرين في محافظات مصرية مختلفة.