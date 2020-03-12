تأجيل مهمة ”إكزومارس“ الأوروبية الروسية نحو المريخ إلى 2022

المصدر: أ ف ب

أُرجئت مهمة ”إكزومارس“ الروسية الأوروبية الطموحة الرامية إلى إرسال روبوت إلى المريخ، حتى العام 2022؛ بسبب صعوبات تقنية وتفشي وباء كورونا المستجد، على ما أعلنت وكالتا الفضاء، الخميس.

وذكر بيان لوكالة ”روسكوسموس“ الروسية والوكالة الفضائية الأوروبية، أن موعد انطلاق المركبة الروبوتية نحو المريخ بات في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر 2022، بعدما كان الموعد المقرر أساسا في 2020.

وخلص رئيسا الوكالتين الفضائيتين، إثر اجتماع بينهما، إلى ”ضرورة إجراء تجارب جديدة على المركبة الفضائية مع مكونات وبرمجيات نهائية“.

وأقر الرئيسان، بأن ”المرحلة النهائية من مهمة إكزومارس أرجئت؛ جراء تفشي وباء (كوفيد – 19) بصورة شاملة في البلدان الأوروبية“.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين، بحسب البيان: ”القرار كان صعبا لكنه صدر بعد تفكير طويل.. الدافع الأساسي وراءه هي الحاجة لزيادة قصوى في متانة كل أنظمة إكزومارس، إضافة إلى الظروف المتصلة بالوباء“.

وأشار إلى أن الوضع في أوروبا، ”لم يسمح عمليا لخبرائنا بإجراء زيارات إلى الشركات الشريكة لنا“.

أما رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يان فورنر، فقال إنه يسعى إلى ”التيقن الكامل من حظوظ نجاح المهمة“.

وأضاف: ”لا يمكننا قبول أي هامش للخطأ.. ستتيح عمليات تحقق إضافية إجراء رحلة آمنة وتوفير نتائج علمية أفضل على المريخ“.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد أقرت، في آب/أغسطس 2019، بوجود مشكلات في أنظمة المظلات في المهمة؛ ما أثار مخاوف من إمكان إرجاء المهمة.