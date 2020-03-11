مصر.. إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص غدا الخميس بسبب الطقس

قررت الحكومة المصرية، منح العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، إجازة غدا الخميس، مدفوعة الأجر، بسبب توقعات حالة الطقس السيئة.

كما قرر مجلس الوزراء لدى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استثناء العاملين في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والإسعاف والمستشفيات والمطاحن والمخابز والخدمات الشرطية.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسة، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن يوم غد الخميس، وحتى يوم السبت من الشهر الجاري.

وكانت مصر شهدت موجة طقس سيئة نهاية العام الماضي، تسببت في مصرع شخصين، وإغلاق ميناءين بحريين.

وشهدت عدة محافظات مصرية في ديسمبر/كانون الماضي، أمطارا غزيرة، وانخفاضا في درجات الحرارة.