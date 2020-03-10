ستاربكس تختبر أكوابا صديقة للبيئة في متاجرها

كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن سلسلة متاجر ”ستاربكس“ العالمية الشهيرة بدأت أخيرا في اختبار أكواب مع بطانة قابلة للتحلل في بعض متاجرها.

وحسب الصحيفة، فإن ”ستاربكس“ تختبر الكوب الجديد الذي يتميز بأنه صديق للبيئة، لأول مرة، في متاجرها في لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وفانكوفر.

واختبرت شركة القهوة 12 نموذجا أوليا قبل الاختيار بطانة (BioPBS)، بحيث يتكون الطلاء من مادة قابلة للتجديد، والتي يتم تذويبها ونشرها على الورق المقوى قبل استخدامها على الأكواب الجديدة، ويتشابه الكوب الجديد المصنوع من الورق مع كوب الشركة التقليدي الحالي من حيث الشكل والملمس.

وتقول الصحيفة إن الكوب الجديد قابل للتحلل ولإعادة التدوير، ويمكن أن يسمح لسلسلة متاجر ستاربكس بالابتعاد عن بطانات الأكواب البلاستيكية الملتصقة بالأكواب الورقية، والتي تحول دون تسريب الأكواب، لكن يصعب إعادة تدويرها.

ويشكل الكوب الجديد تتويجا لتحديث ستاربكس المسمى (NextGen Cup Challenge)، والذي تضمّن مسابقة تصميم مدتها ستة أشهر تلقت خلالها شركة متاجر القهوة مئات الأفكار.

وأعلنت الشركة في شهر آذار/مارس 2019 أنها ستجري اختبارات لتقنيات الأكواب المختلفة في متاجر مختارة، وقالت الشركة إنها تواصل اختبار إمكانية إعادة تدوير الكوب الفائز بالتحدي، بما في ذلك كوب (BioPBS).