بالفيديو.. أسراب الجراد تجتاح مناطق زراعية جنوب العراق

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أسرابًا من الجراد تجتاح عشرات الدونمات الزراعية جنوب البلاد.

وقال الناشطون إن تلك الأسراب اجتاحت قضاء الزبير بمحافظة البصرة، قادمة من دول الخليج، وأتلفت عشرات الدونمات الزراعية، وتواصل طريقها إلى المدينة وأسواقها.

وطالب مواطنون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعاطي مع تلك الأسراب، وإيضاح طريقة التعامل معها.

وبحسب وزارة الزراعة العراقية، فإنه منذ الـ 19 من الشهر الماضي، يترقب العراق دخول أسراب من الجراد قادمة من دول الخليج، منها السعودية.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف إن“أسراب الجراد وصلت في بادئ الأمر إلى بعد 300 كيلو متر عند الحدود العراقية السعودية، ومن ثم دخلت إلى المثنى، وذي قار، والبصرة، مما دفع وزارة الزراعة بالتعاون مع الدفاع المدني للقضاء عليها في المثنى، ومن ثم قضي عليها في منطقة اللحيس التابعة لمحافظة البصرة“.

وواجهت إجراءات وزارة الزراعة العراقية، انتقادات حادة وسط مطالبات بفحص هذا النوع من الجراد، وإشعار أصحاب المزارع ومناطق المراعي في حال وجود خطورة على مزروعاتهم ومواشيهم من قبل هذا الجراد الصحراوي، فضلًا عن الحاجة لدورة إرشادية لمكافحته، وإخبار أصحاب المواشي قبل رش المبيدات للقضاء عليه.