زلزال بقوة 5.7 يضرب أذربيجان الإيرانية وسراي التركية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد منطقتي أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، وجنوب شرقي منطقة سراي في تركيا‎.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية إن ”الزلزال الذي ضرب بلدة (قطور) الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، وقع في الساعة الـ 9:22 صباح اليوم“، مضيفة أن ”الزلزال وقع على عمق 6 كم“.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن الزلزال كان محسوسا في مدن تبريز وأسكو وسهند وأورومية والعديد من المدن والبلدات المجاورة، ولم ترد تقارير عن حجم الخسائر حتى الآن.

وتعد إيران من أكثر بلدان العالم عرضة للزلازل إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أسفرت هزة بقوة 7.3 درجة في محافظة كرمنشاه الغربية عن مقتل 620 شخصا.