زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، مدينة خانه زنيان قرب مدينة شيراز عاصمة إقليم فارس جنوب إيران، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أنها أرسلت أربعة فرق للإنقاذ إلى مكان الزلزال بمدينة خانه زنيان، التي تبعد 37 كيلومترا عن مدينة شيراز جنوب البلاد.

وأضافت الجمعية، أن ”الزلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر بعمق 7 كيلومترات، وقع مساء اليوم، في الساعة 16 و58 دقيقة بتوقيت إيران، وجرى إرسال أربعة فرق للإنقاذ والإغاثة من جمعية الهلال الأحمر على الفور؛ لتقييم الخسائر الأولية“.

ووفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، فإن الزلزال كان شديدا، وقد أحس به أهالي المناطق الوسطى والغربية من مدينة شيراز، وتسبب في مخاوف بين المواطنين.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية حتى اللحظة.

وتعد إيران من أكثر بلدان العالم عرضة للزلازل؛ إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أسفرت هزة بقوة 7,3 درجة في محافظة كرمنشاه الغربية، عن مقتل 620 شخصا.