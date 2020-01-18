هزاع المنصوري يغرد: حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة

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نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صباح اليوم السبت عبر حسابة على ”تويتر“ تغريدة عبر فيها عن عشقه لشرب فنجان القهوة الصباحي خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية. وكتب المنصوري ”صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية. تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة…