في مشهد خلاب.. ثلوج تتساقط في الإمارات (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات صورا ومقاطع فيديو لمشهد نادر لتساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل جيس في رأس الخيمة.
وشهد جبل جيس تساقطا كثيفا للثلوج منذ يوم أمس، حيث اكتسى جبل جيس باللون الأبيض، فيما وثقت صور لمواطنين إماراتيين ومقاطع فيديو الثلوج المتساقطة.
جبل جيس في راس الخيمة ❄️ pic.twitter.com/AKaggb8w46
— Rᴀᴡᴀɴ (@rawan_akk) January 15, 2020
واخيييرا تحقق حلم حياتيي ????????!
قمة جبل جيس ????????
٢٠٢٠-١-١٥ pic.twitter.com/wt7TgSxlYe
— ☁️ (@Alqasimi06) January 15, 2020
الثلج القطني على قمة جبل جيس اليوم الاربعاء 15/1/2020
تصوير : سماوي للاستكشاف pic.twitter.com/wuob2FbFZ1
— ???????? Just me (@Muna_shj) January 15, 2020
#جبل_جيس راس الخيمه pic.twitter.com/npD6ENIEL8
— skybe …. نوح #2030 (@Ahr36Mydoo) January 15, 2020
وغطت الثلوج القمة الجبلية لجيس البالغ ارتفاعها حوالي 1950 مترا عن سطح البحر، حيث استمر هطولها ما يقارب 4 ساعات، فيما سجل جبل جيس الحرارة الأكثر انخفاضا في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيث بلغت واحد تحت الصفر.
مقطع متداول لثلوج #جبل_جيس بدولة #الإمارات قبل قليل. ????????❄️
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pic.twitter.com/ZZjg0CoEpH
— محمد الهذلي ???????? (@Mal_hothaly) January 14, 2020
الان .. الثلوج على قمة "جبل جيس" pic.twitter.com/HI2yNo6PDg
— شبكة أبوظبي ???? (@NET_AD) January 14, 2020
الثلج القطني الآن ف جبل جيس رأس الخيمة الإمارات . عدسة سماوي للاستكشاف #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/l33Wc5BT3c
— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) January 15, 2020
#جبل_جيس
راس الخيمه الحبيبه
???????? ???? pic.twitter.com/rek3xDlhWl
— Dr Waleed AlShehhi, Rheumatologist (@drwalshehhi) January 15, 2020
وشهدت الإمارات على مدار الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واضطراب في البحر.