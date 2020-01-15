في مشهد خلاب.. ثلوج تتساقط في الإمارات (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات صورا ومقاطع فيديو لمشهد نادر لتساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل جيس في رأس الخيمة.

وشهد جبل جيس تساقطا كثيفا للثلوج منذ يوم أمس، حيث اكتسى جبل جيس باللون الأبيض، فيما وثقت صور لمواطنين إماراتيين ومقاطع فيديو الثلوج المتساقطة.

جبل جيس في راس الخيمة ❄️ pic.twitter.com/AKaggb8w46 — Rᴀᴡᴀɴ (@rawan_akk) January 15, 2020

واخيييرا تحقق حلم حياتيي ????????!

قمة جبل جيس ????????

٢٠٢٠-١-١٥ pic.twitter.com/wt7TgSxlYe — ☁️ (@Alqasimi06) January 15, 2020

الثلج القطني على قمة جبل جيس اليوم الاربعاء 15/1/2020 تصوير : سماوي للاستكشاف pic.twitter.com/wuob2FbFZ1 — ???????? Just me (@Muna_shj) January 15, 2020

وغطت الثلوج القمة الجبلية لجيس البالغ ارتفاعها حوالي 1950 مترا عن سطح البحر، حيث استمر هطولها ما يقارب 4 ساعات، فيما سجل جبل جيس الحرارة الأكثر انخفاضا في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيث بلغت واحد تحت الصفر.

الان .. الثلوج على قمة "جبل جيس" pic.twitter.com/HI2yNo6PDg — شبكة أبوظبي ???? (@NET_AD) January 14, 2020

الثلج القطني الآن ف جبل جيس رأس الخيمة الإمارات . عدسة سماوي للاستكشاف #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/l33Wc5BT3c — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) January 15, 2020

وشهدت الإمارات على مدار الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واضطراب في البحر.