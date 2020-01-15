 في مشهد خلاب.. ثلوج تتساقط في الإمارات (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

في مشهد خلاب.. ثلوج تتساقط في الإمارات (صور وفيديو)

في مشهد خلاب.. ثلوج تتساقط في الإمارات (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات صورا ومقاطع فيديو لمشهد نادر لتساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل جيس في رأس الخيمة.

وشهد جبل جيس تساقطا كثيفا للثلوج منذ يوم أمس، حيث اكتسى جبل جيس باللون الأبيض، فيما وثقت صور لمواطنين إماراتيين ومقاطع فيديو الثلوج المتساقطة.

وغطت الثلوج القمة الجبلية لجيس البالغ ارتفاعها حوالي 1950 مترا عن سطح البحر، حيث استمر هطولها ما يقارب 4 ساعات، فيما سجل جبل جيس الحرارة الأكثر انخفاضا في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيث بلغت واحد تحت الصفر.

 

وشهدت الإمارات على مدار الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واضطراب في البحر.

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