مسلمون ومسيحيون يجتمعون للصلاة معاً (صور)

اجتمعت مجموعة من المصلين المسلمين والمسيحيين في حديقة للصلاة طلبا للمطر، وسط تفاقم الجفاف وأزمة حرائق الغابات في أستراليا.

وشهد التجمع أكثر من 50 رجلا وامرأة في حديقة ”بونثون“ في مدينة أديليد الأسترالية، اليوم الأحد، للدعاء لهطول المطر، من أجل مساعدة المزارعين الأستراليين وضحايا حرائق الغابات.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، انضم الكاهن ”باتريك ماكينيرني“، من مركز العلاقات المسيحية – الإسلامية، إلى المصلين المسلمين للصلاة، وقال: ”انضممت اليوم إلى أخواتي وإخواني المسلمين في أديليد للصلاة من أجل هطول المطر“.

وأضاف: ”ألقى صديقي الأستاذ محمد عبد الله، الخطبة مؤكدا التوبة والاتكال على الرب الرحيم“.

وجاء هذا التجمع بعد يوم من مقتل الطيار ”ديك لانغ“ 78 عاما، وابنه الجراح كلايتون، البالغ من العمر 43 عاما، في حرائق الغابات في جزيرة ”كانجارو“، قبالة ساحل جنوب أستراليا، بعد أن حوصرا وسط الحرائق، وهما عائدان إلى منزل العائلة.

وقالت عائلة الضحيتين، في بيان: ”لقد دمرنا فقدان عضوين محبوبين من عائلتنا في مثل هذه الظروف الرهيبة“.

وأعرب رئيس وزراء جنوب أستراليا ”ستيفن مارشال“ عن أسفه على الوفيات المأساوية، وقال: ”قلوبنا تتعاطف مع عائلات أولئك الأشخاص الذين تأثروا“.

ويستمر حوالي 500 من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق الخارج عن السيطرة والذي اشتعل منذ أواخر ديسمبر، وتفاقم بشكل كبير يوم الجمعة الماضي عندما أدت الرياح والطقس الحار إلى انتشار الحرائق إلى ما وراء خطوط الاحتواء.