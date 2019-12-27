أمطار الشتاء تكشف سوء الخدمات التي تقدمها بلديات حماس في غزة (صور)

شهدت العديد من المناطق في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، إغلاقًا للطرقات وتوقفًا كاملًا لحركة السير، بفعل ما تسببت به الأمطار التي كشفت سوء الخدمات التي تقدمها البلديات التي تشرف على إدارتها حركة حماس في غزة.

وقالت مصادر محلية إن عددًا من الطرق المركزية وسط مدينة غزة وأحيائها قد تم إغلاقها بالكامل في وجه المواطنين وحركة السيارات، بسبب تقصير بلديات حركة حماس في إصلاح البنى التحتية في معظم بلدات القطاع.

وأضافت المصادر أن عددًا من أصحاب البيوت المهدمة منازلهم بشكل جزئي ويسكنون بها، عانوا كثيرًا من الأمطار التي كشفت عن حجم معاناتهم ومأساتهم في ظل تقصير حكومة حماس في إصلاح بيوتهم أو إيجاد بدائل.

وعبّر المواطنون عن سخطهم الشديد من التقصير في العمل الخدماتي الذي تقدمه بلديات حماس تجاه المناطق، خاصة في ظل تلقيها دعمًا هائلًا من مؤسسات دولية بشكل مستمر لإصلاح الخلل الموجود.

وانتشرت لجان العمل التطوعي من بعض الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الخيرية لتقديم بعض الخدمات لمن تضرر بفعل الأمطار، داعين المؤسسات الحكومية والبلديات بالوقوف عند مسؤولياتها.