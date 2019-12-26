تزامنا مع عيد الميلاد.. مصرع 13 شخصا إثر إعصار في الفلبين

لقي 13 شخصا حتفهم جراء الإعصار الذي اجتاح وسط الفلبين تزامنا مع عيد الميلاد، وفق قول مسؤولين بوكالة مواجهة الكوارث اليوم الخميس.

وضرب الإعصار فانفون الفلبين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وعواصف بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة وفيضانات.

وأجلت السلطات أكثر من 58 ألفا من منازلهم قبل الإعصار الذي ألحق أضرارا واسعة النطاق بالممتلكات، وعلق أكثر من 15 ألفا في موانئ بعد تعليق رحلات العبارات، كما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

وذكرت الوكالة أن الوفيات حدثت في أقاليم كابيز وإيلويلو وليتي.

وغادر الإعصار الفلبين مساء أمس الأربعاء صوب بحر الصين الجنوبي باتجاه الغرب.

وتتعرض الفلبين لنحو 20 إعصارا في المتوسط كل عام، وازدادت العواصف شدة في السنوات القليلة الماضية.