”حلقة النار“.. العالم يوثق ”كسوف الشمس الحلقي“ النادر (صور وفيديو)

شهدت بضع دول عربية وعالمية، صباح اليوم الخميس، ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام، وتسمى ظاهرة ”الكسوف الشمسي الحلقى“.
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مشاهد من ظاهرة "الكسوف الحلقي" للشمس الذي أطلق عليها اسم "حلقة النار"، في عدد من الدول العربية . #إرم_نيوز #الشمس_اليوم #حلقة_النار #خسوف_الشمس #الخسوف #كسوف_الشمس_الحَلَقي #لاتنظر_للشمس #كسوف_الشمس #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #السعودية #الامارات #الكويت #trend #news #video #ksa #uae #solareclipse2019
والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كليا أو جزئيا، ويرى القمر بحجم الشمس رغم أنه أصغر منها بـ400 مرة لأنه أقرب لنا من الشمس بـ400 مرة.
ويقع القمر في هذه الظاهرة أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.
وكان الحدث مرئيا في دول خليجية مثل: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، ودول أخرى مثل: الهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، وغرب أستراليا وشرق أفريقيا وأوروبا الشرقية.
وفي السعودية تم رصد الظاهرة في أكثر من مدينة، وبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من غرب مدينة الهفوف، واتجه نحو الساحل الشرقي، فيما وجه وزير التعليم بتأخير المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.
يؤم المصلين لصلاة #الكسوف بـ #المسجد_الحرام فضيلة الشيخ د.#ياسر_الدوسري #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/8WQRdlHkI0
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 25, 2019
وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة إقامة صلاة الكسوف في السابعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي اقتداء بسنة النبي محمد في مثل هذه الظواهر.
وكان آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 1922. وسيكون الكسوف الحلقي المقبل عام 2049.
وكانت منطقة جبل الأربع بمحافظة الأحساء شرق السعودية، هي المنطقة الأوضح لرؤية تكوّن الكسوف الحلقي.
#صور | مباشرة من #الهفوف
ظاهرة #كسوف_الشمس صباح اليوم.. بالتعاون بين "#واس" و #جامعة_الملك_عبدالعزيز.#واس_عام pic.twitter.com/IP7ZVWA797
— واس العام (@SPAregions) December 26, 2019
فمنذ ساعات الصباح الباكر، توافد عشاق ومهتمو رصد حالات الفلك، وجمع غفير من أهالي الأحساء امتلأت بهم ساحات براري جبل الأربع، في مشهد مهيب شاهدوا خلاله مراحل تكون الكسوف.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نظم ”مركز الإمارات للفضاء“، بالتعاون مع المراكز الفلكية في الدولة، فعاليات الرصد الفلكي لظاهرة ”كسوف الشمس الحلقي“.
وتجمهر عدد من المهتمين بمتابعة الظواهر الفلكية النادرة خلف التلسكوبات والنظارات الواقية من أجل متابعة الظاهرة التي تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
اقبال كبير على متابعة الظاهرة الفلكية النادرة التي تشهدها الدولة#كسوف_شمس_الإمارات#وام pic.twitter.com/eUNxzeLtMT
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 26, 2019
يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اعتبرت هذا الكسوف أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنها وصفته أيضا بـ ”الأكثر خطورة“، إذ يحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل.
فيديو / #كسوف_الشمس من الكويت. pic.twitter.com/g77LPVXNTr
— المجلس (@Almajlliss) December 26, 2019
وفي مصر بين رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك أنه يمكن رصد هذه الظاهرة في مصر في نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس من الحدود الشرقية على ساحل البحر الأحمر في منطقة رأس غارب لمدة 3 دقائق.
وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي مدينة الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي مدينة القصير لمدة 12 دقيقة، كما ستكون أطول مدة للرصد في منطقة حلايب لمدة 27 دقيقة.
وبهذا يكون الكسوف الحلقي الشمسي الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في الـ21 من يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان أفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.