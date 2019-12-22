ما حقيقة صوت الحوت الأزرق؟ (فيديو)

هذا الصوت المرعب تردد صداه في عدة دول عربية، مثيرا الخوف والحيرة في نفس كل من سمعه من ليبيا إلى الجزائر ومصر واليمن ومناطق بالخليج

لكنه ليس صوت الحوت الأزرق ولا يعود لكائنات فضائية ولا علاقة له بنهاية العالم واقتراب يوم القيامة.

إنها ظاهرة غامضة يسميها بعض العلماء همهمة الأرض ويسميها آخرون أبواق السماء، وهي ظاهرة قديمة رصدت منذ العام 1970، وزاد رصدها الموثق بشكل كثيف منذ عام 2008، مع انتشار مواقع التواصل الإجتماعي.

ووثق العلماء حتى عام 2018 أكثر من 17 ألف حالة إبلاغ عن سماع هذه الأصوات من مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها بيلاروسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، والنمسا، وكندا، وامريكا، وغيرها من المناطق.

وما يبرئ الحيتان من هذه الظاهرة أنها مخلوقات تتواصل تحت الماء باستخدام موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها إلا باستخدام أجهزة خاصة.

وفي تفسيرها لهذه الأصوات تقول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إنها أصوات طبيعية من كوكب الأرض لا نتمكن في جميع الحالات من سماعها، بحسب مجلة نيويورك بوست الأمريكية.

ويقول متحدث باسم الوكالة إنه لو كان لدى البشر هوائيات إذاعية بدلاً من الأذنين، لسمعوا سمفونية رائعة من أصوات غريبة قادمة من كوكبنا.

ويضيف أن انبعاث الموجات الطبيعية من الأرض حقيقة، وعلى الرغم من أننا لا نشعر بها دائما إلا أنها موجودة حولنا طوال الوقت.

والواقع أنها ربما نعمة للبشر عجزهم عن سماع تلك الأصوات في معظم الأحيان حتى يتمكنوا من التمتع بالهدوء على كوكبهم الصغير جدا في هذا الكون الفسيح.