نُسبت للحيتان.. ما حقيقة الأصوات الغريبة التي سمعها كثيرون؟

وثَّق كثيرون خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية، منها: ليبيا، ومصر، والجزائر، سماعهم لأصوات غريبة في مناطق مختلفة، حيرت المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتشار واسع للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وزعم كثيرون أن الأصوات التي تم سماعها تعود إلى ”الحوت الأزرق“ وفق بعض الذين سمعوا الأصوت، ومن خلال بعض المقاطع التي نُشرت فإن الأصوات سُمعت بقوة ووضوح.

ويووووو????????✌???? تم النشر بواسطة ‏عبدالله العبار‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

تم النشر بواسطة ‏عبدالله العبار‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

تم النشر بواسطة ‏عبدالله العبار‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وهذه المعلومة مغلوطة بشكل كامل، فأصوات الحيتان تستخدم موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها دون أجهزة خاصة إلا في حالات نادرة، حيث أمكن سماع ما يشبه الصفير الخافت الذي تطلقه الحيتان مستخدمة أمواجًا صوتية يمكن سماعها في بعض الحالات، لكنها تبقى أصواتًا خافتة جدًا لا تشبه الأصوات التي انتشرت مؤخرًا.

والأهم أن هذه الأصوات معروفة، وتعود لظاهرة ليست جديدة زاد رصدها عالميًا منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي منذ العام 2008، حيث نُشر مقطع فيديو من ”بيلاروسيا“، تُسمع فيه أصوات غريبة يصعب تحديد مصدرها، لتنتشر بعد ذلك مقاطع نفس الصوت من مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها: أوكرانيا، وألمانيا، والنمسا، وكندا، وتكساس في الولايات المتحدة، وغيرها من المناطق.

ووفق ما نُشر عنها على المواقع المختصة بتفسير الظواهر الطبيعية غير المألوفة، فإن هذه الظاهرة تسمى ظاهرة ”Sky Trumpets“ أو ”أبواق السماء“، وانتشرت لها فيديوهات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودارت حولها أحاديث وتفسيرات عديدة، واعتبرها البعض دليلًا على اقتراب يوم القيامة، وأنها من علامات الساعة، بينما يرى كثيرون أنها مجرد ظاهرة طبيعية لها تفسير علمي، بينما زعم البعض أنها أصوات تعود لكائنات فضائية.

ولم يتوافر على الفور تفسير علمي دقيق لهذه الظاهرة الغريبة، فعلى سبيل المثال نشر موقع ”ديسكفري“، العلمي مقالًا بشأن الموضوع العام 2012، جاء فيه أن كوكب الأرض يُصدر أصواتًا بصورة طبيعية، لكنها دون مستويات التردد المسموع لدى الإنسان، وأشار إلى أن الطبيعة مليئة بـ“الضجيج الخلفي“، الذي يعد أمواجًا صوتية مختلفة من مصادر مختلفة، قد تنتقل إلى مئات الأميال، بالإضافة إلى الإشارات الراديوية الناتجة عن الاتصالات والتي تشكل ضوضاء صوتية في حال التقاطها.

ونقل موقع ”سنوبس“، إن العلماء يشيرون إلى أسباب طبيعية، مثل: الزلازل، وأمواج المد، وحتى تحول الكثبان الرملية، باعتبارها أسبابًا محتملة لتلك الأصوات الغريبة.

وقال ”ديفيد هيل“ عالم المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الزلازل الصغيرة تحت سطح الأرض يمكن أن تنقل أصوات قشرة الأرض المتصدعة، وقال إن الأصوات يمكن أن تأتي أيضًا من النيازك.