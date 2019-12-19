4 ملايين حالة وفاة سنويًا في الهند والصين بسبب التلوث‎

المصدر: أ ف ب

أظهر تقريرحديث أن الهند والصين هما البلدان الأكثر تسجيلاً لعدد الوفيات جراء تلوث الجو والمياه وأماكن العمل، بواقع 2.3 و1.8 مليون ضحية على التوالي في العام 2017.

وجاء في تقرير منظمة ”غلوبال آلاينس أون هيلث أند بولوشن“، الذي نشر الأربعاء، أن دولاً نامية وغنية، بين أكثر عشر دول تضررًا من التلوث، مشيرًا إلى أن التلوث مسؤول عن 15% من وفيات البالغين في العالم.

وبعد الهند والصين جاءت نيجيريا وإندونيسيا وباكستان، ثم حلت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة مع 200 ألف حالة وفاة سنويًا، فيما عدد سكانها 325 مليونًا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة راكييل كويكا: ”يذكرنا هذا التقرير أن التلوث أزمة عالمية، فالتلوث سيجدك أينما كنت مقيمًا“.

وباعتماد النسبة المئوية من السكان وليس الأرقام المطلقة، تحتل الصدارة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوريا الشمالية مع 287 و251 و202 حالة وفاة لكل ألف نسمة على التوالي.

ويشكل غياب تنقية المياه وتلوث الجو الداخلي والخارجي، بسبب مواقد الطبخ والتدفئة، فضلاً عن التلوث الناجم عن السيارات، الأسباب الرئيسية لذلك. أما في أماكن العمل فيتسبب الدخان والغاز والجزيئات الصغيرة والتعرض للرصاص بأكبر عدد من الوفيات.

وأما على الطرف الآخر من التصنيف، فتحتل خمس دول خليجية مراتب بين الدول العشر التي تسجل أدنى مستوى وفيات جراء التلوث.