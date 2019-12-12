ترامب يسخر من اختيار ناشطة مناخ شخصية العام: ”سخيف للغاية‎“

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ناشطة المناخ، غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عامًا، غداة تكريمها من قبل ”مجلة تايم“ الأمريكية، كشخصية العام 2019، ووصف اختيارها بأنه ”سخيف“.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر:“أمر سخيف للغاية، يجب على غريتا ثونبرغ، أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد برفقة صديق!“، مضيفًا:“اهدئي غريتا، اهدئي!“.

في المقابل، ردت ثونبرغ، بتغيير تعريفها الشخصي على ”تويتر“، ليصبح:“مراهقة تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، تسترخي حاليًا وتشاهد فيلمًا قديمًا جيدًا مع صديق“.

وأعلنت مجلة ”تايم“ الأمريكية، يوم الأربعاء، اختيارها ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا ثونبرغ، للفوز بلقب شخصية العام 2019، وأفردت صورة غلافها للناشطة البالغة من العمر 16 عامًا، وعنونته بـ“قوة الشباب“.

وغريتا، أصغر من فاز بلقب شخصية العام سنًا منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، العام 1927.

وقالت المجلة، إن غريتا ”ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي“.

وسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلده من اتفاق باريس للمناخ، الذي تعهدت فيه دول العالم، العام 2015، بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين كحد أقصى.

ونظمت الناشطة السويدية، في أغسطس/ آب 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي؛ للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي.

وأصبحت غريتا، رمزًا للاحتجاجات الطلابية ضد التغير المناخي في أوروبا من خلال احتجاجات ”يوم الجمعة من أجل المستقبل“؛ للمطالبة بالحد من انبعاثات الكربون.