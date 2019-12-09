قتلى ومفقودون إثر انفجار بركان في نيوزيلندا (فيديو)

قُتِل عددٌ من الأشخاص، يوم الاثنين، إثر انفجار بركان في الجزيرة البيضاء قبالة الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.

وتم تداول فيديو للانفجار تم تصويره من قِبل ركاب على متن أحد القوارب السياحية بعد مغادرتهم المكان بنصف ساعة فقط.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن ”الانفجار البركاني خلف وراءَه قتيلًا و20 جريحًا و27 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين من السياح الذين كانوا موجودين هناك وعددهم نحو 50 شخصًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات لاحقًا.

وأدى انفجار البركان إلى تصاعد ألسنة ضخمة من اللهب والدخان وتناثر حطام على ارتفاع 3565 مترًا في السماء، وكان يوجد بالقرب من البركان مجموعة من السياح داخل حفرة.

وأكد المسؤولون في الجزيرة بعد اندلاع الانفجار وفاة شخص واحد وقالوا، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لاحقًا بسبب ارتفاع عدد المفقودين.

وقال جون تيمز قائد عملية الإنقاذ الوطنية إنه ”من الصعب الآن على الشرطة وجهات الإنقاذ إتمام مهمتهم في الجزيرة؛ لأنها مغطاة حاليًّا بالرماد والحمم البركانية“.

وقال المسؤولون إنه ”من غير المرجح أن ينفجر البركان مرة أخرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، لكنهم نصحوا بالابتعاد عن المنطقة قدر الإمكان.

يذكر أن الجزيرة البيضاء تحتوي على أكثر براكين نيوزيلندا نشاطًا، وشهدت (الجزيرة) عام 2001 ثوران هذا البركان مع انفجارات صغيرة على مدار السنوات السابقة.

وأكدت تقارير أن أغلب السياح الموجودين على الجزيرة من سفينة بحرية أسترالية تابعة لـشركة Ovation of the Seas والتي غادرت سيدني في الـ4 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي وعلى متنها 4557 مسافرًا و1595 من طاقم السفينة في جولة تستغرق 12 يومًا.

وقالت متحدثة باسم هيئة السياحة في خليج بلنتي، إن ركاب طائرة هليكوبتر وقاربًا واحدًا في عداد المفقودين الآن، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهم.