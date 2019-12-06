مصر تغلق ميناءين بحريين ”مؤقتًا“ بسبب سوء الأحوال الجوية‎

أغلقت مصر مؤقتًا ميناءين بحريين، اليوم الجمعة؛ لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، اليوم الجمعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح واضطراب حالة البحر، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما تم إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس، لارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء، وفق المصدر ذاته.

وذكر بيان لهيئة الأرصاد المصرية، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة السبت وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.

أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه سيكون مترين ونصف إلى 3 أمتار، فيما يسود البلاد طقس معتدل مائل للدفء يوم غد السبت، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.