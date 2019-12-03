منظمة أممية: العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ‎

المصدر: أ ف ب

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ.

جاء ذلك في تقييم سنوي للمنظمة، بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي قدرة البشرية على التكيّف معه.

وأفادت المنظمة في تقييمها بأن درجات الحرارة العالمية كانت هذا العام، حتى الآن، أعلى بـ1.1 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع 2019 على المسار لتكون بين السنوات الثلاث الأشد حرارة التي تم تسجيلها في التاريخ.

والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تضم في عضويتها 185 دولة و 6 أقاليم