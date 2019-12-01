عواصف ثلجية بعدة ولايات أمريكية تحوّل رحلات عيد الشكر إلى كابوس

قال خبراء الطقس في أمريكا إن المسافرين سيمضون على الأرجح وقتًا أطول في طريق العودة إلى منازلهم بسبب تساقط الثلوج وتكون الجليد وهطول الأمطار اليوم الأحد الذي يعد أكثر أيام السفر ازدحامًا في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر.

وأوضح ”برايان هيرلي“ الخبير بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 15 سنتيمترًا في منطقة بوسطن الكبرى اليوم الأحد وغدًا الاثنين لكنه سيكون أقل في نيويورك بسبب اختلاف معدل سقوط الأمطار على المدينتين.

وأضاف أن من المنتظر هبوب رياح عاتية على شيكاجو يصحبها انهمار ثلوج، مضيفًا ”بالتأكيد يوم سفر صعب في كل مكان“.

ويتزايد معدل إلغاء رحلات الطيران وتأجيلها على مدار اليوم وخصوصًا في مطارات سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن وشيكاجو. وذكر موقع فلايت اوير الإلكتروني أنه حتى منتصف النهار جرى إلغاء ما يزيد على 400 رحلة وتأجيل 1500 رحلة أخرى.

وتسببت الثلوج والأمطار في زيادة خطورة القيادة على الطرق فيما وصفه اتحاد السيارات الأمريكي بأنه أكثر أيام السفر ازدحامًا. وقال الاتحاد إن اليوم شهد عددًا قياسيًا من المسافرين برًا وبحرًا وجوًا بلغ 55 مليونًا بسبب الاحتفال بعيد الشكر. ويواجه المسافرون حاليًا تحديًا للعودة إلى منازلهم.

وقال هيرلي: ”إلى الآن لم تظهر مخاوف السفر الحقيقية سوى في مناطق الغرب الأوسط العليا التي تعرضت لتساقط ثلوج كثيف“.

وأضاف أن تراكم الثلوج اقترب من 74 سنتيمترًا في منطقة بلاك هيلز في ساوث داكوتا وما يصل إلى 30 سنتيمترًا في مينيسوتا. وتابع قائلًا إن الثلوج غطت بالفعل ميشيجان ومن المتوقع سقوط المزيد على الولاية.