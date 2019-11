عاصفة ثلجية تفسد عطلة الأمريكيين في عيد الشكر (فيديو)

اجتاحت عاصفة شتوية قوية، أجزاءً من الولايات المتحدة، مما أدى إلى سقوط ثلوج كثيفة تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة عيد الشكر.

وأُغلق الطريق 5، الذي يمر بأكثر من ولاية، عند الممر الجبلي بمنطقة جريبفاين في الاتجاهين، أمس الخميس. وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا على ”تويتر“، إنها تعمل على تخليص المركبات العالقة مع استمرار تساقط الثلوج.

Unfortunately Thanksgiving got canceled because of the weather, couldnt make it to my moms house ???? #Thanksgiving #snowstorm #SoCal pic.twitter.com/Hg9ABQZe3Y

وأُعيد فتح الطريق السريع، وهو شريان رئيسي يربط جنوب كاليفورنيا ببقية الولاية، في وقت لاحق رغم استمرار توقع سقوط مزيد من الثلوج والأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن تجلب العاصفة الشتوية ثلوجًا كثيفة في الجبال ورياحًا عاتية في معظم أنحاء غرب الولايات المتحدة، قبل أن تتجه نحو السهول الكبرى، في وقت متأخر اليوم الجمعة.

Stuck in a pretty weak California “snow storm” that has shut down the freeway for several hours ???????? pic.twitter.com/gALTjjWzcP

وأضافت أن مناطق جنوب كاليفورنيا وأريزونا قد تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة محتملة. وأصدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية في أجزاء من وايومنج وساوث داكوتا.

وتقطعت السبل بعشرات المركبات، الأربعاء، على الطريق 5، إثر ما يسمى بالإعصار القنبلة، وهو عاصفة شتوية ناجمة عن انخفاض سريع في الضغط الجوي ألقت نحو 1.2 متر من الثلوج بالمناطق الجبلية في شمال غرب المحيط الهادي.

Got caught in the snowstorm on the way up to her parents house so I had to pack her shit up with snowballs❄️????. Thankful for you ❤️???????? @_LaurennLovee pic.twitter.com/6WQUTnDUMY

— Daniel Wholesome (@666dannys) November 29, 2019