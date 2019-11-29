 عاصفة ثلجية تفسد عطلة الأمريكيين في عيد الشكر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عاصفة ثلجية تفسد عطلة الأمريكيين في عيد الشكر (فيديو)

عاصفة ثلجية تفسد عطلة الأمريكيين في عيد الشكر (فيديو)

المصدر: رويترز

اجتاحت عاصفة شتوية قوية، أجزاءً من الولايات المتحدة، مما أدى إلى سقوط ثلوج كثيفة تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة عيد الشكر.

وأُغلق الطريق 5، الذي يمر بأكثر من ولاية، عند الممر الجبلي بمنطقة جريبفاين في الاتجاهين، أمس الخميس. وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا على ”تويتر“،  إنها تعمل على تخليص المركبات العالقة مع استمرار تساقط الثلوج.

وأُعيد فتح الطريق السريع، وهو شريان رئيسي يربط جنوب كاليفورنيا ببقية الولاية، في وقت لاحق رغم استمرار توقع سقوط مزيد من الثلوج والأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن تجلب العاصفة الشتوية ثلوجًا كثيفة في الجبال ورياحًا عاتية في معظم أنحاء غرب الولايات المتحدة، قبل أن تتجه نحو السهول الكبرى، في وقت متأخر اليوم الجمعة.

وأضافت أن مناطق جنوب كاليفورنيا وأريزونا قد تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة محتملة. وأصدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية في أجزاء من وايومنج وساوث داكوتا.

وتقطعت السبل بعشرات المركبات، الأربعاء، على الطريق 5، إثر ما يسمى بالإعصار القنبلة، وهو عاصفة شتوية ناجمة عن انخفاض سريع في الضغط الجوي ألقت نحو 1.2 متر من الثلوج بالمناطق الجبلية في شمال غرب المحيط الهادي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
تاغ
حالة الطقس
كاليفورنيا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث