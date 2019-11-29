عاصفة مطرية قوية تداهم خيمة لشباب كويتيين (فيديو)

تداولت حسابات إخبارية كويتية، مقطعًا مصورًا للحظة مداهمة عاصفة مطرية شديدة القوة إحدى الخيام، في ظل الأجواء العاصفة التي تشهدها الكويت منذ ساعات المساء الأولى ليوم الخميس.

وقال النشطاء ”إن هذه العاصفة اجتاحت إحدى الخيام في منطقة العبدلي منذ ساعات قليلة“، حيث تشهد مناطق مختلفة من البلاد هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

واجتاحت الأمطار القوية والرياح الخيمة بشكل مذهل بالرغم من جهود الشبان لمنع ذلك، إلا أن هذا لم يمنعها من التحرك والاهتزاز من شدة الرياح.

وحاول الشبان داخل الخيمة الإمساك بها من كافة الجوانب ومحاولة تثبيتها خوفًا من سقوطها عليهم، في الوقت الذي دخلت فيه الأمطار إلى الخيمة وتلاعبت الرياح بها من كل النواحي.

وحذرت الأرصاد الجوية من الأمطار المتفرقة المصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق مختلفة في البلاد مصحوبة برياح شديدة السرعة، تزامنًا مع تحذير وزارة الداخلية لمرتادي الطرق لتوخي الحذر والحيطة بسبب هذه العواصف.