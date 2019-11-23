السعودية.. إنقاذ أسر حاصرتهم الأمطار في الليث ومكة المكرمة

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إنقاذ مجموعة من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة ومحافظة الليث (180 كم جنوب مكة المكرمة).

وقال بيان للدفاع المدني اليوم، إن كوادره ”تمكنت من إنقاذ شخص احتجزته میاه السیول بوادي الرطیات، الذي يبعد 30 كیلومترًا عن محافظة اللیث“، وفق ما نشره موقع ”أخبار 24“ المحلي.

أخرج مدني #الليث شخصا احتجزته مياه السيول بوادي الرطيات شرق المحافظه ٣٠كم، كما تم إنقاذ أسره احتجزت داخل تجمع مياه بشارع عكرمه بالمحافظة وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد. pic.twitter.com/lvYZPw0NGS — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 23, 2019

وأضاف البيان، كما تمكنت من إنقاذ أسرة احتجزت داخل تجمع میاه بشارع عكرمة بالمحافظة، حیث أكد الدفاع المدني في بیان، الیوم (السبت)، أن جمیع أفراد الأسرة بصحة جیدة.

من جھة أخرى، أنقذ رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة رجلًا وزوجته احتجزتھما میاه الأمطار على طريق مكة – جدة القديم داخل مركبتھما، وھما بصحة جیدة.

أنقذ مدني #العاصمة_المقدسة رجل وزوجته احتجزتهم مياه الأمطار على طريق مكة جدة القديم داخل مركبتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد. pic.twitter.com/nHoaPVrw9C — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 23, 2019

وشھدت اللیث وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، اللیلة الماضیة وصباح ھذا الیوم، ھطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وأدت إلى إعاقة الحركة المرورية في بعض المحافظات.