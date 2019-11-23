 السعودية.. إنقاذ أسر حاصرتهم الأمطار في الليث ومكة المكرمة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. إنقاذ أسر حاصرتهم الأمطار في الليث ومكة المكرمة

السعودية.. إنقاذ أسر حاصرتهم الأمطار في الليث ومكة المكرمة

المصدر: فريق التحرير

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إنقاذ مجموعة من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة ومحافظة الليث (180 كم جنوب مكة المكرمة).

وقال بيان للدفاع المدني اليوم، إن كوادره ”تمكنت من إنقاذ شخص احتجزته میاه السیول بوادي الرطیات، الذي يبعد 30 كیلومترًا عن محافظة اللیث“، وفق ما نشره موقع ”أخبار 24“ المحلي.

وأضاف البيان، كما تمكنت من إنقاذ أسرة احتجزت داخل تجمع میاه بشارع عكرمة بالمحافظة، حیث أكد الدفاع المدني في بیان، الیوم (السبت)، أن جمیع أفراد الأسرة بصحة جیدة.

من جھة أخرى، أنقذ رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة رجلًا وزوجته احتجزتھما میاه الأمطار على طريق مكة – جدة القديم داخل مركبتھما، وھما بصحة جیدة.

وشھدت اللیث وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، اللیلة الماضیة وصباح ھذا الیوم، ھطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وأدت إلى إعاقة الحركة المرورية في بعض المحافظات.

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