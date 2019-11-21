السعودية.. الرياض تشهد الطقس ”الأكثر برودة“منذ ثلاثة عقود

سجلت درجات الحرارة في الرياض، اليوم الخميس، انخفاضًا محلوظًا، مع برودة هي الأعلى منذ ثلاثين عامًا، في العاصمة السعودية بعد شهور الحر الطويلة، وسط احتفاء من السكان بالتغير الطارئ في الطقس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، بما في ذلك الرياض الواقعة في وسط البلاد، حيث يكون اليوم الأكثر برودة هذا الأسبوع بمعدل درجات حرارة بين 7 و8 درجة مئوية.

ارصاد #الرياض / يوم الخميس بمشيئة الله سيكون ابرد أيام هذا الاسبوع متوقع حرارة ب 7 و8 درجات بعد فجر الخميس.

ورياح خفيف مما يخفف حدة البرد

وسماء صافية، ورطوبة 30% #الضمان — كل شيء عن الرياض (@all_alriyadh) November 20, 2019

وتفاوتت الأرقام التي سجلها المختصون بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان العاصمة القابعة في وسط صحراء شبه الجزيرة العربية.

ووجدت الأجواء الباردة صداها في مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا، حيث وثق كثير من السعوديين الأجواء الباردة التي يعيشونها مع ساعات الصباح الأولى.

وأظهر مقطع فيديو متداول في ”تويتر“، سيدة تعطي عاملًا في أحد شوارع العاصمة، ملابس شتوية لمواجهة الطقس البارد.

وقال الموسيقار ممدوح سيف، والذي يستعد لإحياء حفل موسيقي في الرياض: ”درجة الحرارة الآن بالرياض ٩ بالرغم من البرد، البروفة مستمرّة“، وظهر وهو يرتدي ملابس شتوية تقيه البرد.

درجة الحرارة الآن بالرياض ٩

بالرغم من البرد، البروفة مستمرّة ???????????? #موسم_الرياض pic.twitter.com/aNUWOk4q4d — ممدوح سيف (@MamdouhSaif) November 20, 2019

ونشرت المغردة مشاعل الشمري صورة عبر هاتفها وقد سجل تطبيق الطقس فيه درجة الحرارة 8 مئوية، مبديةً تعجبها من البرد الشديد.

#الرياض_الآن

شوفوا كم درجة الحرارة بالرياض عندنا برددد قويي❄️☃️???????????? pic.twitter.com/Vqxo70niiH — مشاعل الشمري☪︎⁵⁸ (@iiMashaelY20) November 21, 2019

ونقلت حسابات إخبارية عن مختصين في أحوال الطقس، قولهم إن درجة الحرارة المسجلة اليوم الخميس في العاصمة، تعد حدثًا نادرًا لم تشهده الرياض منذ نحو عشرين عامًا.

المسند: الرياض سجلت اليوم ٧ درجات مئوية ، وهو حدث نادر حيث عاشت العاصمة مثل هذه الأجواء في 15 نوفمبر عام 1988م . .#الرياض #الشتاء . pic.twitter.com/mj2SA4VeEq — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 21, 2019

ونصح القائمون على حساب ”طقس العرب“، سكان الرياض بأخذ الاحتياطات لمواجهة البرد الطارئ الذي لم يتعودوا عليه، من خلال الملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

ليالي شديدة البرودة متوقعة الأربعاء و #الخميس والحرارة تنخفض لـ 5 درجات في #الرياض مئوية فجراً

https://t.co/sJ5ZRz27RX — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 21, 2019

بدوره، ذكر حساب ”أخبار السعودية الجديدة“ أن ”أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض في شهر نوفمبر كانت عام 1988م، والتي كانت 7 درجة مئوية، واليوم تشهد العاصمة درجة حرارة مقاربة على ما كانت في نهاية الثمانينيات“.

أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض في شهر نوفمبر كانت عام 1988م والتي كانت 7 درجة مئوية و اليوم العاصمة تشهد درجة حرارة مٌقاربة على ما كانت في نهاية الثمانينات .. ???? pic.twitter.com/qgE5rD631N — أخبار السعودية الجديدة ???????? (@News90Saudi) November 21, 2019

ولأجواء الشتاء الباردة، خصوصية في العاصمة السعودية التي تعيش درجات حرارة عالية لأشهر طويلة من السنة، بينما يشكل الشتاء القصير نسبيًا فرصة لتغيير نمط الحياة والملابس.