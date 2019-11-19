السعوديون يحتفون بهطول الأمطار على الرياض على طريقتهم الخاصة (صور وفيديو)

احتفى سكان الرياض، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار متوسطة وغزيرة نسبيًّا على العاصمة السعودية، للمرة الأولى في موسم الشتاء الحالي.

وهطلت الأمطار على الرياض، منذ ساعات الصباح الأولى، وسط ترقب وانتظار جاء بعد تنبيهات لهيئة الأرصاد الجوية، استدعى إلغاء بعض الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق.

ووثق عدد كبير من السعوديين والمقيمين الأجانب في الرياض، أجواء المطر من أماكن متفرقة داخل المدينة، عبر سيل من الصور ومقاطع الفيديو التي وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

#امطار_الرياض_الان

في اليالي الوضح ..

والعتيم الصبح ..

لاح لي وجه الرياض ..

في مرايا السحاب .. pic.twitter.com/suIYYnAEeg — Naif (@n5n_hu) November 19, 2019

وحضرت عبارات الغزل بالرياض، وقد ابتلَّت أرضها بمياه المطر في تدوينات الكثيرين، واختار آخرون التعبير عن مشاعرهم بأبيات من الشعر، ووصفت إحدى المغردات مدينتها بـ ”الفاتنة“.

وقالت الكاتبة السعودية، مها شعلان، في تعليق على أجواء مدينتها الماطرة: إن ”الرياض الآن تتقمص شخصية أبها“، في إشارة لأجواء مدينة أبها ومنطقة عسير في جنوب غرب المملكة، حيث تهطل الأمطار بغزارة هناك، بينما يكون الجو معتدلًا على مدار العام.

واختار الأمير محمد بن سلطان آل سعود، الاحتفاء بالمطر من خلال وصف صوته بالخل أو الحبيب، وكتب قائلًا عبر ”تويتر“: ”صوت المطر كنّه تعاتيب خــــــــلان“.

صوت المطر كنّه تعاتيب خــــــــلان ..~

#امطار_الرياض_الان — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) November 19, 2019

وللمطر خصوصية في مدينة الرياض التي تقبع في وسط صحراء شبه الجزيرة العربية، وتعيش أجواءً حارة وجافة لأشهر طويلة من السنة قبل أن يبدأ الشتاء في مثل هذا الوقت من العام مترافقًا مع أمطار تجعل من الجو معتدلًا.

وقال حساب ”طقس العرب“ المتخصص بشؤون التقلبات الجوية، إن التوقعات تشير باستمرار هطول الأمطار على العاصمة السعودية الرياض طوال ساعات اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة باردة تصل الى17درجة مئوية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، في وقت سابق، تحذيرًا متقدمًا يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحركة نشطة للرياح السطحية، وتدني للرؤية الأفقية وتساقط البرد، اليوم الثلاثاء، على منطقة الرياض.

وجاء التحذير ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج – الحريق – الخرج – الدرعية – الدلم – الدوادمي – الرين – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – رماح – شقراء – ضرما – عفيف – مرات – ووادي الدواسر).