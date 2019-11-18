ظاهرة نادرة.. تَشكُّل قرص جليدي فوق بحيرة مجمدة في أمريكا (فيديو)

في ظاهرة نادرة، رصد مقطع فيديو، قرصًا جليديًّا ضخمًا يدور حول نفسه، على نهر ماتاوامكيغ، بولاية ماين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتد نهر ماتاوامكيغ من نقطة التقاء الفرع الشرقي والفرع الغربي في هاينسفيل، على بعد حوالي 10 أميال إلى الغرب من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، وعلى بعد 50.6 ميل جنوبًا وغربًا إلى نهر بينوبسكوت في ماتاوامكيج.

وحسب الفيديو الذي نشرته ،صحيفة ديلي ميل البريطانية: ”يدور القرص الجليدي، حول نفسه في اتجاه عقارب الساعة، بطريقة بطيئة وطبيعية للغاية، وتم تشكُّله على نهر ماتاوامكيج ويبلغ عرضه 80 قدمًا“.

وتتشكل الأقراص الجليدية على الانحناءات الخارجية من النهر، حيث تخلق المياه المتسارعة قوة تسمى ”القص الدوراني“، وبدورها تقتطع جزءًا من الجليد وتلتف حوله أثناء الدوران، ويُفتت القرص بفعل تجانس الثلج المحيط بالدائرة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تدور كتل الجليد حتى في غياب التيار بسبب ذوبان الجليد؛ ما يعني أن الدوران يسببه ذوبان الجليد.

وحسب الصحيفة يقول أحد الشهود: ”رأيت أثناء قيادتي لسيارتي القرص الجليدي وهو يدور في نهر ماتاوامكيج، في منطقة نائية تسمى هاينزفيل في شمال ولاية ماين، وكان هائلًا من حيث الحجم ربما يتعدى الـ 80 قدمًا مكعبًا!“.

وفي يناير الماضي رُصد قرص جليدي ضخم في نهر Presumpscot في ولاية ماين كذلك، وكان يدور عكس عقارب الساعة لأكثر من أسبوع .

ووضع أحد السكان علمًا أمريكيًّا صغيرًا في وسط القرص، فضلًا عن علم بألوان قوس قزح بالقرب من الحافة، لكن المسؤولين المعنيين بالمدينة، نصحوا الناس بعدم المشي على القرص الجليدي.